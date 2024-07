Gần 100 cảnh sát bao vây, khám xét đường dây cá độ bóng đá qua mạng

Gần 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia bắt giữ các đối tượng có liên quan. (Nguồn: Báo Bình Thuận)

Ngày 18/7, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động ở huyện Tuy Phong.

Trước đó vào ngày 11/7, gần 100 cảnh sát đã chia làm 6 tổ công tác đồng loạt xuất quân, bao vây, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Minh và xã Chí Công thuộc huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật; đồng thời, triệu tập nhiều đối tượng liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên làm việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu tháng 6/2024, Phạm Nhật Trường (30 tuổi, ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) mua lại một tài khoản cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền qua mạng từ một đối tượng chưa rõ lai lịch.

Sau đó, Trường phân chia thành 10 tài khoản cấp đại lý để giao cho Nguyễn Văn Tuyền (30 tuổi, trú tại xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong), Nguyễn Thanh Trí (33 tuổi, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) và 1 đối tượng khác trên địa bàn 9 tài khoản. Riêng Trường sử dụng 1 tài khoản để đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tuyền và Trí chia cắt các tài khoản cấp đại lý được giao thành nhiều tài khoản Member (người chơi) để giao lại cho các đối tượng khác trực tiếp đánh bạc trên tài khoản cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/6 đến ngày 11/7, tài khoản của Phạm Nhật Trường đã giao dịch tổng cộng hơn 30.700 lượt cá cược với hơn 623.600 điểm, Trường quy ước với các con bạc số tiền trung bình 50.000 đồng/1 điểm, quy đổi thành số tiền hơn 31 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ vụ án./.

