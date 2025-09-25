Gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam với Bỉ, Luxembourg và EU

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tối 23/9 (giờ địa phương), tại thủ đô Brussels, trong không khí trang trọng và ấm cúng, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, cùng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện là dịp để Việt Nam giới thiệu hình ảnh đất nước năng động, hội nhập và thân thiện, đồng thời thắt chặt quan hệ hợp tác với các đối tác Bỉ, Luxembourg và EU.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 450 khách mời, trong đó có Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Andries Gryffroy; Chủ tịch Cơ quan lập pháp vùng thủ đô Brussels, Bertin Mampka; Chủ tịch Cơ quan lập pháp vùng Wallonie, Willy Borsus; Chánh Văn phòng nội các Nhà vua Bỉ, Vincent Houssiau; Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Bỉ, Theodora Gentzis; Chủ tịch Ủy ban Thương mại quốc tế Nghị viện châu Âu (EP), Bernd Lange; Vụ trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á thuộc Cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), Leila Fernández Stembridge, cùng đông đảo quan chức Hoàng gia, chính phủ và nghị viện Bỉ, các cơ quan EU, đại sứ, đại biện và cán bộ ngoại giao các nước, đại diện doanh nghiệp, học giả, báo giới tại Bỉ và EU.

Về phía Việt Nam, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ/EU, đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng người Việt và lưu học sinh tại Bỉ và Luxembourg đã tham dự buổi lễ.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ kiêm nhiệm Đại công quốc Luxembourg, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Văn Thảo điểm lại những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong 80 năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội và đối ngoại, là kết quả của nỗ lực, đoàn kết và cống hiến bền bỉ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục con đường hội nhập quốc tế toàn diện, phát triển xanh và bền vững, đồng thời đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển chung.

Về quan hệ đối ngoại, năm 2025 đánh dấu 35 năm quan hệ Việt Nam-EU và 5 năm thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong thương mại, khoa học công nghệ, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, văn hóa-du lịch và quốc phòng-an ninh.

Quan hệ Việt Nam-Bỉ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nổi bật với chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tháng 4/2025, mở ra tiềm năng hợp tác mới trong công nghệ cao, logistics, y tế, năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững.

Với Luxembourg, hai bên triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác tài chính xanh, hướng tới mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác trong thời gian tới.

Quan chức Bỉ, EU và một số Đại sứ ASEAN tại EU tham dự sự kiện. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Tại buổi lễ, các vị khách mời đã gửi lời chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Bỉ, Theodora Gentzis bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động và vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên trường quốc tế, khẳng định Bỉ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế EP, Bernd Lange, nhấn mạnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đồng thời kỳ vọng quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và EU tiếp tục phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ, Andries Gryffroy, đánh giá cao những thành tựu hợp tác nghị viện giữa hai nước, trong khi đại diện EEAS, bà Leila Fernández Stembridge, ghi nhận vai trò tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Các nghệ sỹ thuộc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp biểu diễn tại sự kiện. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Nhân dịp này, khách mời đã được thưởng thức các tiết mục âm nhạc truyền thống Việt Nam do các nghệ sỹ thuộc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp biểu diễn.

Những giai điệu mượt mà của đàn t’rưng, đàn tranh, đàn bầu... đưa khách mời đến với đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người Việt Nam hiếu khách.

Những bức ảnh về phong cảnh Việt Nam như vịnh Hạ Long, phố cổ Hội An, những thửa ruộng bậc thang ở miền núi phía Bắc, càng làm cho không khí mang đậm chất Việt./.

Hợp tác thương mại giữa Việt Nam và EU tăng trưởng vượt bậc Kể từ khi EVFTA có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, hợp tác thương mại giữa EU và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; kim ngạch thương mại EU-Việt Nam đã tăng 12-15% hằng năm trong 5 năm qua.