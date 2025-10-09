Hà Nội khẩn trương khắc phục sự cố nước tràn mặt đê hữu Cầu ở xã Đa Phúc

Ngày 9/10, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc (Hà Nội) cho biết do ảnh hưởng cơn bão số 11, mực nước sông Cầu và sông Cà Lồ dâng cao trên mức báo động 3 gây ra các sự cố về đê điều trên địa bàn xã gồm: sạt trượt mái đê thượng lưu tại vị trí K17+700 và K8+270 đê tả Cà Lồ.

Đặc biệt, trên địa bàn xã cũng xảy ra sự cố nước tràn mặt đê cấp 3 tại vị trí K18+500-K26+00 tuyến đê hữu Cầu với chiều dài 7,5 km (cao trình đỉnh nước tràn so với mặt đê từ 0,01m đến 0,3m).

Nhà ở, số hộ dân ngoài đê chính cấp 3 bị ngập và phải di dời là 1.511 hộ, tương ứng 6.509 người phải di dời, sơ tán đến vị trí an toàn (địa điểm đến chủ yếu ở xen ghép, nhà văn hóa, trường học, trạm y tế...).

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận hành hợp lý toàn bộ các cống tiêu qua đê cấp 3 ngăn nước lũ phía sông chảy vào trong đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự cố về đê, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đa Phúc đã tổ chức xử lý sự cố ngay từ giờ đầu đảm bảo theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân như: cắm biển cảnh báo, căng dây phản quan khu vực sự cố, trải bạt phủ kín khu vực sự cố không cho nước chảy vào khe lún.

Đặc biệt, đối với sự cố tràn mặt đê cấp 3 tại vị trí K18+500-K26+00 tuyến đê hữu Cầu, xã Đa Phúc đã tổ chức huy động 10.600 người, trong đó 10.000 người thuộc lực lượng chỉ huy, công an, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích, tuần tra canh gác đê và huy động thêm 600 người lực lượng quân đội tham gia ứng cứu sự cố đê điều và gặt cắt lúa của nhân dân; 34 ôtô các loại, 4 máy xúc, các phương tiện xe máy, xe kéo và 60.000 bao tải loại, khoảng 3.000 m3 đất, 30.000m2 bạt các loại... để khắc phục sự cố.

Ngoài ra, đối với sự cố bãi sủi tại vị trí tương ứng K24+300 phía hạ lưu đê hữu Cầu, ngay sau khi nhận được thông tin sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Đa Phúc đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thống nhất đưa ra giải pháp và tổ chức triển khai ngay xử lý sự cố giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ."

Cụ thể, về lực lượng tại chỗ, xã đã huy động 10 người thuộc lực lượng tuần tra canh gác đê của 2 điếm canh đê là Đông Bắc và Cẩm Hà. Cùng với đó, xã Đa Phúc đã huy động lực lượng xung kích gồm 5 người và lực lượng dân quân tự vệ của thôn.

Về vật tư, phương tiện, xã cũng huy động 5 khối cát, 5 khối sỏi, xẻng, cuốc, vồ sàm, dao, cọc tre tại 2 điếm canh đê trên; đồng thời mua bổ sung tôn quây, dây thép buộc, rơm, 300 cái bao tải... để phục vụ xử lý sự cố. Về phương tiện, xã đã huy động 2 ôtô, 1 máy xúc, xe máy, xe lôi để vận chuyển cát sỏi, vật tư, dụng cụ tại 2 điếm canh đê.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà cho hay xã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng người dân. Tất cả lực lượng đều bám trụ hiện trường, chia thành bảy khu vực trực chiến suốt ngày đêm, xử lý sự cố theo phương châm "4 tại chỗ."

Bên cạnh đó, chính quyền xã kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân vùng ngập, gồm hơn 90 thùng mỳ tôm, 54 bình nước uống, 90 áo phao và hàng trăm đèn pin, bảo đảm hậu cần cho các tổ canh đê và các hộ dân di dời.

Người dân thôn Ngô Đạo, xã Đa Phúc (Hà Nội) di chuyển tài sản khỏi vùng bị ngập. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hiện các lực lượng vẫn duy trì trực ban 100% quân số tại bảy khu vực trọng điểm trên tuyến đê cấp 3, theo dõi sát diễn biến mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh.

Các trạm bơm như: Tân Hưng, Cẩm Hà II, Tăng Long, Tiên Tảo vận hành hết công suất để tiêu thoát nước, giảm áp lực cho hệ thống đê điều và khu dân cư.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc cũng kiến nghị thành phố hỗ trợ khẩn cấp công tác phòng chống thiên tai khi mực nước sông Cầu lên trên mực nước thiết kế (mực nước thiết kế +9,5 m).

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân xã Đa Phúc sẽ tăng cường kiểm tra công tác trực ban, triển khai phương án phòng chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" của một số đơn vị trên địa bàn xã; kiểm tra các công trình như: đê, kè, cống, hồ, đập, các trục kênh tiêu, các trạm bơm tiêu, kiểm tra sản xuất, khu dân cư, khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời phát hiện các sự cố có thể xảy ra, báo cáo và có phương án xử lý kịp thời./.

Giữ vững đê điều trong "thiên tai kép" Tuy chịu tác động mạnh, đến nay chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn - minh chứng cho nỗ lực ứng phó, hộ đê kịp thời của các lực lượng tại chỗ, đặc biệt ở Bắc Ninh, Thái Nguyên và Hà Nội.