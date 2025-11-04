Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức có thể bị phạt tới 10 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình đối với cá nhân là 30 triệu đồng, đối với tổ chức là 60 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đối với cá nhân là 40 triệu đồng, đối với tổ chức là 80 triệu đồng.

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong các lĩnh vực nói trên còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (tang vật, phương tiện vi phạm hành chính); trục xuất.

Thả rông động vật nuôi ở nơi công cộng bị phạt tới 1 triệu đồng

Đối với các hành vi vi phạm quy định về trật tự công cộng, Nghị định quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng; để vật nuôi, cây trồng hoặc các vật khác xâm lấn lòng đường, vỉa hè, vườn hoa, sân chơi, đô thị, nơi sinh hoạt chung trong khu dân cư, khu đô thị; vứt rác hoặc bỏ bất cứ vật gì khác lên tường rào và khu vực liền kề với mục tiêu bảo vệ; chăn, thả gia súc, gia cầm trong chung cư...

Hành vi thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng có thể bị phạt 500.000 tới 1 triệu đồng. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình bị phạt tới 20 triệu đồng

Đối với các vi phạm hành chính về phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định quy định các hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng bị phạt tới 20 triệu đồng.

Đối với các hành vi bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, không chăm sóc thành viên gia đình là phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người khuyết tật, người già yếu, người cao tuổi, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em cũng bị phạt tới 20 triệu đồng.

Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình.

Cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tới 10 triệu đồng

Đối với các hành vi cưỡng ép, cản trở, cô lập, giam cầm, gây áp lực thường xuyên về tâm lý các thành viên gia đình, Nghị định quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức.

Nghị định quy định phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau: cưỡng ép thành viên gia đình phải chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; cưỡng ép thành viên gia đình nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung kích thích bạo lực.

Các mức phạt tiền trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025./.

