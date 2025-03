Huế: Đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính thông suốt cho người dân

Sau khi các sở, ngành tại thành phố Huế sáp nhập, sắp xếp lại bộ máy, Công an thành phố tiếp nhận thêm 5 nhiệm vụ mới.

Những ngày qua, Công an thành phố Huế đã tích cực chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị nhằm tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đảm bảo thông suốt, thuận tiện và hiệu quả.

Sáng 3/3 tại bộ phận một cửa, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Huế, nhiều người dân đến liên hệ giải quyết các thủ tục liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe. Các cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Huế tập trung tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng đảm bảo thuận lợi cho người dân.

Anh Hoàng Ngọc Tuấn (trú tại thị xã Hương Thủy, thành phố Huế) cho biết các thủ tục và hồ sơ cần thiết để đổi giấy phép lái xe được cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn tận tình. Quá trình xử lý rất nhanh chóng. Việc chuyển giao chức năng nhiệm vụ cấp đổi giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải sang Công an thành phố Huế không hề làm gián đoạn đến yêu cầu và tiến độ giải quyết công việc của người dân.

Các quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đều được triển khai thông suốt, tiện lợi cho người dân.

Anh Nguyễn Hải Đăng (quận Thuận Hóa, thành phố Huế) chia sẻ trước khi đến làm thủ tục đổi giấy phép lái xe, anh đã tham khảo, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết nên khi đến làm thủ tục chỉ trong 15 phút đã hoàn thành.

Các cán bộ, chiến sỹ làm việc, hướng dẫn nhiệt tình, hệ thống thiết bị, máy móc trang bị đầy đủ nên mọi công việc diễn ra bình thường, không gián đoạn trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, anh mong muốn sớm triển khai việc đăng ký đổi giấy phép lái xe trực tuyến để tạo điều kiện tốt hơn nữa cho người dân.

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Huế Ngô Văn Tuấn cho biết thành phố Huế đã ban hành kế hoạch trên cơ sở giao trách nhiệm cho từng sở, ngành liên quan triển khai kế hoạch chuyển giao nhiệm vụ trước ngày 1/3. Các sở ngành cử cán bộ hỗ trợ công an thao tác sử dụng mạng, số hóa hồ sơ, cập nhật, tiếp nhận hồ sơ liên quan đến việc cấp đổi giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp…

Từ ngày 1/3, Công an thành phố Huế tiếp nhận 5 nhiệm vụ quản lý Nhà nước từ các sở ngành chuyển giao. Cụ thể là quản lý về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp; quản lý Nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở giao thông Vận tải; quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; và quản lý Nhà nước và thực hiện bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng vụ hàng không miền Trung.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công an thành phố Huế đã chủ động phối hợp với các sở, ngành khẩn trương tiến hành tiếp nhận, bàn giao các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Đơn vị cũng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đăng ký xe và kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cho Công an xã nhằm quán triệt các quy định, quy trình nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác đăng ký xe...

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, khối lượng công việc lớn, nhưng Công an thành phố Huế đã khẩn trương, quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo không gián đoạn nhiệm vụ, thực hiện các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, người dân./.

