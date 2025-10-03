Indonesia tạm ngừng hiệu lực đăng ký của TikTok tại nước này

Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia ngày 3/10 cho biết đã tạm ngừng hiệu lực đăng ký của TikTok với tư cách tổ chức cung cấp dịch vụ điện tử, sau khi ứng dụng này không cung cấp đầy đủ dữ liệu liên quan đến tính năng phát trực tiếp.

Trong thông báo, Bộ trên giải thích một số tài khoản liên quan tới hoạt động cờ bạc trực tuyến đã dùng tính năng phát trực tiếp trên TikTok trong các cuộc biểu tình bạo loạn ở nhiều thành phố của Indonesia từ khoảng cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 vừa qua.

Trong thời gian đó, TikTok từng tạm ngừng tính năng phát trực tiếp với lý do muốn giữ nền tảng “an toàn và văn minh.”

Sau đó, Chính phủ Indonesia yêu cầu TikTok bàn giao dữ liệu về lưu lượng truy cập, hoạt động phát trực tiếp và doanh thu. Tuy nhiên, TikTok-thuộc sở hữu của ByteDance, một công ty công nghệ đa quốc gia của Trung Quốc - chỉ gửi một phần thông tin, viện dẫn quy trình nội bộ của doanh nghiệp không cho phép chia sẻ toàn bộ.

Ông Alexander Sabar - một quan chức của Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số - nêu rõ bộ coi đây là việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin để phục vụ giám sát theo pháp luật của Indonesia. Vì vậy, chính phủ quyết định tạm dừng hiệu lực đăng ký của TikTok.

Luật hiện hành của Indonesia quy định mọi nền tảng công nghệ đã đăng ký hoạt động tại nước này đều phải chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu, nếu không sẽ bị chặn.

TikTok hiện có hơn 100 triệu tài khoản người dùng tại Indonesia. Chưa rõ việc truy cập TikTok tại nước này có bị chặn hoàn toàn hay không, song một số người dùng cho biết vẫn có thể truy cập bình thường trong ngày 3/10.

TikTok hiện chưa đưa ra phản hồi trước thông báo trên./.

