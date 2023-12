Italy, Pháp và Tây Ban Nha phủ nhận tham gia liên minh an ninh tại Biển Đỏ

Maersk chuẩn bị nối lại hoạt động vận chuyển tại khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden nhờ việc triển khai sáng kiến an ninh đa quốc gia do Mỹ phát động nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ở khu vực này.