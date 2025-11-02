Xã hội

Giao thông

Khánh Hòa: Hai xe máy đấu đầu trên tỉnh lộ khiến 1 người tử vong

Cú đâm trực diện mạnh giữa hai xe máy trên đoạn đường dẫn vào Khu kinh tế Vân Phong khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng, đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đặng Tuấn
Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và một người cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)
Hiện trường vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và một người cấp cứu. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 10 giờ 40 phút ngày 2/11, trên tuyến tỉnh lộ ĐT651, đoạn qua Km12+00 thuộc thôn Vĩnh Yên, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe môtô.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hai xe mang biển kiểm soát 79S1-5027 và 59AA-040.47 va chạm mạnh trên đoạn đường dẫn vào Khu kinh tế Vân Phong.

Cú đâm trực diện khiến một người tử vong tại chỗ, nạn nhân được xác định là người điều khiển xe môtô 59AA-040.47. Người điều khiển xe còn lại bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn là đoạn thẳng, vắng xe qua lại nên nhiều người điều khiển môtô thường chạy với tốc độ cao.

Cảnh sát giao thông khu vực Đại Lãnh đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, phối hợp với Công an thị xã Ninh Hòa và chính quyền địa phương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tai nạn giao thông #Khánh Hòa #tai nạn xe môtô #tử vong Khánh Hòa
Theo dõi VietnamPlus

An toàn Giao thông

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Huế: Thông tuyến Cao tốc La Sơn-Túy Loan

Huế: Thông tuyến Cao tốc La Sơn-Túy Loan

Ảnh hưởng mưa lớn, trên cao tốc La Sơn-Túy Loạn, đoạn qua thành phố Huế có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Sau nhiều nỗ lực khắc phục, đến nay, các đoạn đường đã được thông tuyến