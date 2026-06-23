Thể thao

Khép lại hành trình cảm xúc, Queen Club vô địch Giải Golf Nữ toàn quốc 2026

Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026 - Tranh cúp Nam A Bank đã chính thức khép lại tại FLC Golf Links Quy Nhon, với chức vô địch thuộc về Câu lạc bộ Golf Nữ Hà Nội (Queen Club).

Việt Anh
Queen Club (Câu lạc bộ Golf Nữ Hà Nội) là nhà vô địch của Giải Golf Nữ toàn quốc 2026.
Queen Club (Câu lạc bộ Golf Nữ Hà Nội) là nhà vô địch của Giải Golf Nữ toàn quốc 2026.

Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026 - Tranh cúp Nam A Bank đã chính thức khép lại tại FLC Golf Links Quy Nhon, với chức vô địch thuộc về Câu lạc bộ Golf Nữ Hà Nội (Queen Club), khép lại hành trình tranh tài đầy cảm xúc của 11 câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bước vào ngày cuối với vị trí đồng dẫn đầu sau thể thức Four-ball (đấu đối kháng đồng đội), Queen Club thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm của một trong những câu lạc bộ nữ giàu truyền thống nhất cả nước, liên tiếp giành những điểm số quan trọng để tạo nên bước ngoặt trong cuộc đua vô địch.

Điểm số mở màn thuộc về Đỗ Thị Bích Liên với chiến thắng 5&4 trước Vũ Thị Nhung của Câu lạc bộ Golf Nữ Quảng Ninh, từ đó tạo đà động lực để các tuyển thủ khác tiếp tục mang về những điểm số quyết định.

Chung cuộc, đội giành chiến thắng ở 5/6 trận đấu đơn (Singles Match), với điểm số khép lại được chốt bởi Nguyễn Thu Hương sau chiến thắng với khoảng cách 2 hố đấu trước Nguyễn Hải Hạt của Câu lạc bộ Golf Nữ Hải Phòng.

Ở cuộc cạnh tranh cho vị trí Á quân, Câu lạc bộ Golf Nữ Bắc Ninh và Câu lạc bộ Golf Nữ Họ Nguyễn Thăng Long đã có màn play-off căng thẳng.

Tại hố đấu quyết định, tuyển thủ Kiều Trang của đội Nữ Bắc Ninh đã giành chiến thắng trước Lan Hương, qua đó giúp đội Golf Nữ xứ Kinh Bắc giành ngôi Á quân, trong khi Câu lạc bộ Golf Nữ Họ Nguyễn Thăng Long xếp ở vị trí thứ Ba.

Mùa giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026 - Tranh cúp Nam A Bank tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi đồng đội danh giá của cộng đồng golfer Nữ Việt Nam, góp phần lan tỏa và thúc đẩy sự phát triển của phong trào Golf Nữ tại Việt Nam./.

Xếp hạng top 5 đội tuyển xuất sắc nhất tại Giải Vô địch Các Câu lạc bộ Golf Nữ Toàn quốc 2026:

  • Top 1: Câu lạc bộ Nữ Hà Nội - Queen Club
  • Top 2: Câu lạc bộ Nữ Bắc Ninh
  • Top 3: Câu lạc bộ Nữ Họ Nguyễn Thăng Long
  • Top 4: Câu lạc bộ Nữ Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Top 5: Câu lạc bộ Nữ Hải Phòng
(Vietnam+)
#Golf #Giải Golf Nữ #Câu lạc bộ Golf Nữ Hà Nội Bình Định
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