Lai Châu: Hơn 2.500 người sẽ tham gia màn đại xòe trong Tết Độc lập

Ban Tổ chức Tết Độc lập tỉnh Lai Châu cho biết, chương trình Tết Độc lập năm 2025 tại xã Than Uyên ở quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Than Uyên Phan Văn Ngọc nêu rõ, điểm nhấn trong dịp Tết Độc lập năm nay là màn đại xòe, với sự tham gia của hơn 2.500 người.

Trước khi diễn ra màn múa xòe sẽ diễn ra màn múa khèn, múa ô của dân tộc Mông. Đặc biệt, màn múa xòe năm nay khác biệt so với những năm trước là đội hình mẫu thiết kế vòng xòe hướng về sự liên kết, mục tiêu đoàn kết các dân tộc.

Các hình tượng màn đại xòe được sắp xếp lấy ý tưởng về văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc như chiếc khăn piêu của đồng bào dân tộc Thái, cánh hoa ban Tây Bắc, hình ngôi sao 5 cánh.

Tết Độc lập gồm hai phần lễ và hội. Phần lễ gồm các hoạt động tri ân và tưởng nhớ như: Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Lễ dâng hương tại Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử Bản Lướt và Lễ Thượng cờ.

Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc như: Chương trình Nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập và Vòng xòe đoàn kết; Ngày hội “Non nước Khoen On”; Ngày hội “Hương sắc Mường Than”; chương trình giao lưu các Câu Lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái; Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc, thi giã bánh giầy của các xã Than Uyên, Mường Than, Mường Kim, Khoen On.

Cùng với đó là hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian; hoạt động văn hóa dân tộc tại không gian văn hóa; Giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2025; thi đấu thể thao dân tộc; Giải Pickleball mở rộng xã Than Uyên lần thứ I, năm 2025; Giải đua thuyền đuôi én; Chương trình bay biểu diễn dù lượn có động cơ...

Tết Độc lập tại Lai Châu còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của tỉnh Lai Châu và 4 xã của các tỉnh Lào Cai, Sơn La; chợ phiên Nậm Pắt.

Nhiều hoạt động du lịch sẽ diễn ra tại các điểm du lịch của xã Than Uyên gồm: Đồi thông khu 7, điểm du lịch Love Hill Khu 9, Khu di tích lịch sử Bản Lướt, Làng cá Thẳm Phé; vịnh Pá Khôm, xã Mường Kim; đồi thông bản Chít, Cọn nước bản Sang Ngà, Nà Phát, thuộc xã Mường Than...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu Trần Mạnh Hùng thông tin, Tết Độc lập ở Than Uyên không chỉ thu hút nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà còn là nơi đến của đông đảo nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc, du khách trong và ngoài nước.

Vì vậy, tỉnh Lai Châu hướng đến xây dựng Tết Độc lập thành sản phẩm du lịch riêng biệt để thu hút du khách; đảm bảo an toàn để người dân và du khách đón Tết Độc lập năm 2025 ấn tượng, vui vẻ./.

