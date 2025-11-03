Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp trên đèo D’ran và Gia Bắc

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26/10 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại ước tính trên 87 tỷ đồng.

Đáng chú ý có tới có tới 20 điểm sạt lở và hư hỏng, ngập lụt công trình cầu, cống, đường giao thông.

Chiều 2/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phải công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua đèo D’ran và Quốc lộ 28 đoạn qua đèo Gia Bắc.

Cụ thể theo Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 2/11/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với nội dung: từ ngày 26/10-30/10, do ảnh hưởng các đợt mưa kéo dài dẫn đến tuyến Quốc lộ 20 đoạn từ Km262+ 400 đến Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’ran) thuộc địa bàn xã Xuân Trường-Đà Lạt và Quốc lộ 28 đoạn từ Km47+252 đến Km53+600 ( đoạn qua đèo Gia Bắc) thuộc địa bàn xã Sơn Điền xảy ra tình trạng sạt lở, lún nứt kết cấu mặt đường.

Tình trạng trên gây ách tắc giao thông, không đảm bảo cho người, phương tiện tham gia giao thông và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nếu không có biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở thực hiện các biện pháp khẩn cấp để áp dụng ứng phó và khắc phục hậu quả, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân do thiên tai hoặc sự cố công trình gây ra. Đó là cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có phận sự vào khu vực cảnh báo nguy hiểm, di dời các hộ dân xung quanh khu vực sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức trực ban 24/24 tại công trình, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt tại công trình; tổ chức phân luồng, phân làn giao thông, đảm bảo lưu thông thông suốt và an toàn khi tham gia giao thông.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường- Đà Lạt và Ủy ban Nhân dân xã Sơn Điền phối hợp các cơ quan liên quan kiên quyết tổ chức di dời (cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết); sơ tán ngay các hộ dân tại khu vực sạt lở nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Sau khi thông báo di dời người dân ra khỏi khu vực, các phường, xã có trách nhiệm duy trì lực lượng chốt trực 24/24, tuyệt đối không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Ban phòng thủ dân sự, Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường được giao bố trí lực lượng chốt trực 24/24, tổ chức phân luồng giao thông, sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cảnh giới tại khu vực công trình để phối hợp với Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện giải pháp ứng phó thiên tai.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, các trận mưa từ ngày 26/10 đến 2/11 đã gây thiệt hại nặng nề trên nhiều địa bàn tỉnh Lâm Đồng, làm 3 người thiệt mạng (chưa tính vụ 1 phụ nữ thiệt mạng do ngã xuống mương và bị nước cuốn trôi ở xã Đinh Văn Lâm Hà chiều 1/11); 3.972 căn nhà bị ngập lụt, hư hỏng; 7.313,5 ha cây trồng bị thiệt hại do mưa lũ; 20 điểm sạt lở, ngập lụt, hư hỏng công trình cầu, cống, đường giao thông.

Đáng chú ý là vụ vỡ hồ chứa nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trang Trại Việt Phong Phú đặt trên núi tại thôn 1, xã Tuy Phong tối 1/11, làm 4 người bị nước cuốn trôi, trong đó 3 người được cứu sống, 1 bé gái bị tử vong.

Tính đến hết ngày 2/11, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng ước tính khoảng 87,28 tỷ đồng./.

