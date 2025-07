Malaysia thúc đẩy xây dựng Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Phó Thủ tướng Malaysia, Tiến sỹ Zahid Hamidi cho biết Malaysia đang dẫn đầu việc xây dựng Chiến lược hợp tác an ninh mạng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) giai đoạn 2026-2030, một khuôn khổ hướng tới thúc đẩy khả năng phục hồi an ninh mạng trong khu vực, dự kiến sẽ được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 10 tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm về an ninh và quốc phòng trong không gian mạng (CYDES) 2025 ngày 1/7, Phó Thủ tướng Zahid cho rằng với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2025, Malaysia đã đưa an ninh mạng vào trọng tâm của chương trình nghị sự khu vực, đồng thời khẳng định khi quốc gia này tăng cường cam kết an ninh mạng toàn cầu, họ cũng đang củng cố vị thế lãnh đạo của mình trong khu vực.

Ông Zahid kêu gọi Chiến lược hợp tác an ninh mạng ASEAN sắp tới ưu tiên hợp tác thời gian thực giữa các quốc gia thành viên trong các lĩnh vực như ứng phó sự cố, giám định kỹ thuật số, chia sẻ dữ liệu an toàn và hài hòa hóa chính sách.

Các cơ chế này phải duy trì các nguyên tắc về tính bảo mật, chủ quyền và sự tin tưởng lẫn nhau, đây là những nguyên tắc thiết yếu trong việc quản lý các mối đe dọa an ninh mạng nhạy cảm và xuyên biên giới.

Trong bài phát biểu, ông Zahid cũng nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Malaysia trong việc tăng cường năng lực an ninh mạng, đặc biệt là trong bối cảnh mối đe dọa đang thay đổi nhanh chóng.

Viện dẫn số liệu từ “Chỉ số sẵn sàng cho An ninh mạng - Cisco 2025” (Cisco 2025 Cybersecurity Readiness Index), ông Zahid lưu ý rằng 93% các tổ chức đã trải qua các cuộc tấn công mạng do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra trong năm qua, nhưng chỉ có 51% người dân hiểu rõ về các mối đe dọa như vậy.

Do vậy, theo ông Zahid, giáo dục và đào tạo nghề (TVET) tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân tài sẵn sàng cho ngành và thúc đẩy khả năng lưu động xã hội trong lĩnh vực an ninh mạng.

CYDES diễn ra từ ngày 1-3/7 với chủ đề “Nâng cao khả năng phục hồi an ninh mạng” (CYDES 2025), do Hội đồng An ninh quốc gia (Văn phòng Thủ tướng) và Cơ quan An ninh mạng quốc gia (NACSA) phối hợp với công ty Alpine Integrated Solution (AIS) tổ chức.

CYDES 2025 quy tụ 70 phái đoàn quốc tế từ 20 quốc gia cùng với 5 tổ chức toàn cầu, nhấn mạnh sự tin tưởng của quốc tế vào những nỗ lực của Malaysia nhằm thúc đẩy một môi trường an ninh mạng an toàn, hợp tác và có khả năng phản ứng nhanh hơn./.

