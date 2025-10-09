Thế giới

Châu Á-TBD

Nga tăng cường ảnh hưởng tại khu vực Trung Á

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết theo kế hoạch Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp nguyên thủ của 5 nước Trung Á vào ngày 9/10.

Lan Phương
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/10 đã tới Tajikistan, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày với trọng tâm là các cuộc hội đàm với lãnh đạo khu vực.

Hình ảnh do truyền hình Nga phát sóng cho thấy Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đón ông Putin tại thủ đô Dushanbe. Đi cùng ông Putin có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết theo kế hoạch nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp nguyên thủ của 5 nước Trung Á vào ngày 9/10.

Lâu nay, Nga vẫn tìm cách duy trì ảnh hưởng tại Trung Á thông qua các thỏa thuận năng lượng, bao gồm cung cấp khí đốt và xây dựng nhà máy điện hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Công du #Hội đàm #Trung Á Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Freepik)

Động đất 6,7 độ làm rung chuyển Papua New Guinea

Trận động đất mạnh 6,7 độ, chấn tiêu sâu 10km, xảy ra tại Papua New Guinea ngày 7/10; cơ quan địa chất và hệ thống cảnh báo sóng thần hiện chưa ghi nhận thiệt hại hay cảnh báo khẩn cấp.

Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân

Triều Tiên tăng cường sức mạnh hải quân

Đến thăm tàu khu trục Choe Hyon 5.000 tấn, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi tăng cường lực lượng tác chiến hải quân nhằm ứng phó với các hành động mang tính khiêu khích từ bên ngoài.