Nga tăng cường ảnh hưởng tại khu vực Trung Á

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/10 đã tới Tajikistan, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày với trọng tâm là các cuộc hội đàm với lãnh đạo khu vực.

Hình ảnh do truyền hình Nga phát sóng cho thấy Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon đón ông Putin tại thủ đô Dushanbe. Đi cùng ông Putin có Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết theo kế hoạch nhà lãnh đạo Nga sẽ gặp nguyên thủ của 5 nước Trung Á vào ngày 9/10.

Lâu nay, Nga vẫn tìm cách duy trì ảnh hưởng tại Trung Á thông qua các thỏa thuận năng lượng, bao gồm cung cấp khí đốt và xây dựng nhà máy điện hạt nhân./.

