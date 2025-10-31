Ngân hàng SHB công bố phương án tăng vốn lên 53.442 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) công bố phương án tăng vốn điều lệ thêm 7.500 tỷ đồng, để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo phương án được công bố, SHB dự kiến phát hành 750 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 16,32%, trong đó chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp trong và ngoài nước, phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 90,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ SHB sẽ tăng thêm tối đa 7.500 tỷ đồng, lên mức 53.442 tỷ đồng, dự kiến vươn lên tốp 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Thời gian triển khai dự kiến trong quý 4/2025 và năm 2026.

Cụ thể, ngân hàng dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành, SHB phân bổ cho vay bổ sung lưu động, đầu tư tài sản cố định, và tăng cường cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án.

SHB mong muốn tìm kiếm những đối tác là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc tổ chức đồng hành, nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và mở rộng thị trường.

Song song, SHB triển khai phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền huy động từ đợt phát hành dự kiến là 5.742 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ dành 3.742 tỷ đồng cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án, dành 1.500 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động, tài sản cố định và 500 tỷ đồng cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà.

Cùng với 2 đợt chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và cổ đông hiện hữu SHB cũng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động SHB với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Số tiền thu được dự kiến 906 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Triển khai tăng vốn điều lệ nằm trong chiến lược của ngân hàng, nâng cao năng lực tài chính và tiếp tục khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn của nền kinh tế, đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB được biết đến là một trong những cổ phiếu được khối lượng giao dịch lớn nhất thị trường, thanh khoản luôn nằm trong tốp đầu. Tính từ đầu, thị giá cổ phiếu SHB tăng 110%, hiện dao động quanh giá 16.900 đồng/cổ phiếu. Nhiều năm qua, SHB luôn chú trọng lợi ích cổ đông, chia cổ tức đều đặn với tỷ lệ cao, bằng cả tiền mặt và cổ phiếu. Năm 2024, SHB chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13% và 5% bằng tiền mặt, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2024 đã được SHB chi trả cho cổ đông là 18%, dự kiến tiếp tục duy trì trong năm 2025.

Tăng vốn thành công sẽ giúp SHB nâng cao bộ đệm vốn, hệ số an toàn vốn (CAR) luôn duy trì ở mức cao, vượt xa yêu cầu tối thiểu của các quy định an toàn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước - thể hiện năng lực tài chính vững mạnh và khả năng chống chịu rủi ro tốt của ngân hàng./.

