'Nghệ sỹ' môtô nước Rashid Al-Mulla giành lại ngôi vương ở Giải đua Aquabike

Tay đua môtô nước Rashid Al-Mulla (Saudi Arabia, mang số hiệu 03) khiếu nại thành công và giành lại vị trí số một ở hạng mục Freestyle. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ngày 25/3, Ban tổ chức Giải Vô địch Thế giới môtô nước UIM-ABP Aquabike World Championship cho biết đơn vị đã có kết quả phúc khảo chặng đua môtô 2 ở hạng mục Freestyle - Grand Prix of Bình Định, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của tay đua Rashid Al-Mulla (Saudi Arabia, mang số hiệu 03).

Kết quả, 'nghệ sỹ' môtô nước người Saudi Arabia đã khiếu nại thành công. Theo đó, Rashid Al-Mulla được công nhận là tay đua xuất sắc nhất ở vòng đua Môtô 2 hạng mục Freestyle (25 điểm) và sẽ chia sẻ vị trí số một trên bảng xếp hạng tổng Grand Prix of Bình Định 2024 với nhà Đương kim vô địch Roberto Mariani (cùng 47 điểm).

Cho rằng màn trình diễn của mình xứng đáng nhận được điểm số cao hơn, Rashid Al-Mulla quyết định khiếu nại về kết quả của Ban Giám khảo Giải đấu. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trước đó ở Lễ trao giải vào chiều 24/3, Rashid Al-Mulla chỉ đứng ở vị trí thứ Hai trên bục nhận giải với tổng điểm là 44, và xếp sau Vận động viên người Italy, Roberto Mariani.

Không đồng tình với quyết định của Ban tổ chức Giải đấu, tay đua người Saudi Arabia quyết định khiếu nại vì cho rằng màn trình diễn của anh tại vòng đua Môtô 2 hạng mục Freestyle có những kiểu dáng biểu diễn đa dạng và hấp dẫn, xứng đáng nhận được kết quả cao hơn số điểm từ ban giám khảo.

Sau khi xem đoạn video ghi hình lại, Ban giám khảo đồng tình với ý kiến của Rashid Al-Mulla và trao cho anh hạng Nhất ở vòng đua Môtô 2 - vị trí giúp anh giành hạng Nhất chung cuộc ở hạng mục Freestyle tại Giải đua UIM-ABP Aquabike World Championship (đồng hạng với Roberto Mariani).

Nhận được khiếu nại, ban tổ chức tiến hành xem lại đoạn video màn trình diễn của Rashid Al-Mulla và các giám khảo đã cho anh chiến thắng ở vòng này với số điểm 25. Trong khi đó, Roberto Mariani từ số điểm 25 chỉ còn nhận được 22 điểm.

Sau khi khiếu nại thành công, Rashid Al-Mulla (trái) sẽ chia sẻ vị trí số một ở hạng mục Freestyle với tay đua người Italy là Roberto Mariani (giữa). (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Như vậy sau hai ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức Giải Vô địch Thế giới môtô nước UIM-ABP Aquabike World Championship chặng đua Grand Prix of Bình Định 2024 đã vinh danh tổng cộng 21 vận động viên đạt thành tích xuất sắc nhất ở bốn hạng mục gồm Ski Ladies, Ski Division, Runabout GP1 và biểu diễn nghệ thuật Freestyle.

Sau chặng đua Grand Prix of Bình Định, Giải đua Vô địch Thế giới môtô nước UIM-ABP World Championship sẽ tiếp tục hành trình tìm ngôi vương trong năm 2024 tại các địa điểm: EUROPE (31/5-2/6); Grand Prix of Italy (21/6-23/6); EUROPE (1/7-4/7) và Grand Prix of Indonesia (23/11-24/11). Nhà vô địch chung cuộc được quyết định bằng tổng điểm tích lũy qua các chặng./.

Kết quả chính thức của Giải Vô địch Thế giới môtô nước UIM-ABP Aquabike World Championship chặng đua Grand Prix of Bình Định: Giải Slalom Paralell: Hạng mục Ski Ladies: Hạng Nhất - Jasmiin Ypraus (Estonia); Hạng Nhì - Sofie Borgstrom (Thụy Điển); Hạng Ba - Estelle Poret (Pháp). Hạng mục Ski Division GP1: Hạng Nhất - Morgan Poret (Pháp); Hạng Nhì - Alec Enderli (Thụy Sĩ); Hạng Ba - Mickael Poret (Pháp). Hạng mục Runabout GP1: Hạng Nhất - Jeremy Perez (Pháp); Hạng Nhì - Marcus Jorgensen (Đan Mạch); Hạng Ba - Samuel Johansson (Thụy Điển). Xếp hạng chung cuộc chặng đua Grand Prix of Bình Định: Hạng mục Ski Ladies: Hạng Nhất - Jasmiin Ypraus (Estonia); Hạng Nhì - Estelle Poret (Pháp); Hạng Ba - Benedicte Drange (Na Uy). Hạng mục Ski Division GP1: Hạng Nhất - Quinten Bossche (Bỉ); Hạng Nhì - Kevin Reiterer (Áo); Hạng Ba - Morgan Poret (Pháp). Hạng mục Runabout GP1: Hạng Nhất - Samuel Johansson (Thụy Điển), Hạng Nhì - Francois Medori (Pháp); Hạng Ba - Gyogy Kasza (Hungary). Hạng mục Freestyle: Đồng Hạng Nhất - Roberto Mariani (Ý) và Rashid Al Mulla (Saudi Arabia); Hạng Ba - Paulo Nunes (Bồ Đào Nha).