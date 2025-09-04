Nghị quyết 70-NQ/TW: Ngọn đèn dẫn đường cho lĩnh vực năng lượng giai đoạn mới

Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được ban hành sẽ trở thành ngọn đèn soi sáng, dẫn đường cho toàn bộ lĩnh vực năng lượng trong giai đoạn mới.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Công thương tổ chức ngày 4/9.

Bước chuyển chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã trở thành kim chỉ nam, đặt nền tảng định hướng cho các chủ trương lớn. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là Bộ Công Thương cùng với các tập đoàn, tổng công ty đã triển khai nhiều chiến lược, quy hoạch, chương trình và đạt được những kết quả quan trọng. Bộ Công Thương đã thành lập tổ công tác về nghiên cứu soạn thảo Nghị quyết 70.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long, Nghị quyết 70 đặt ra yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, Bộ Công Thương giữ vai trò nòng cốt, song cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan. Triển khai bao giờ cũng là khâu khó khăn nhất, đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn và hành động thật sự quyết liệt.

Báo cáo tại hội nghị về Nghị quyết 70, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than Trịnh Đức Duy cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng đã duy trì tăng trưởng ổn định, cơ bản bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho phát triển nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước và nâng cao đời sống người dân. Tuy vậy, ngành năng lượng vẫn còn nhiều hạn chế. Một số hạn chế đã được chỉ ra trong Nghị quyết 55 vẫn chưa được khắc phục triệt để. Nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết 55 khó đạt được.

Đưa ra một số ý kiến về việc triển khai Nghị quyết 70, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định Nghị quyết 70 là một văn kiện quan trọng. Nghị quyết 70 đặt ra những định hướng lớn, toàn diện, tạo cơ sở để các đơn vị trong Bộ, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp năng lượng triển khai kế hoạch hành động cụ thể.

“Về phía EVN, chúng tôi đã chủ động giao các Ban chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 70 như: Cần bám sát các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 70, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách. Cần sớm áp dụng cơ chế giá điện hai thành phần. Nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện,” Tổng giám đốc EVN chia sẻ.

Bên cạnh đó, EVN xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng trong đó ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành, đồng thời khuyến khích năng lượng tái tạo đầu tư hệ thống lưu trữ, đảm bảo khả năng tham gia thị trường điện minh bạch, công bằng…

Phát triển điện Mặt Trời mái nhà tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Cũng tại hội nghị, ông Phan Tử Giang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đánh giá Nghị quyết 70 là văn kiện rất mới, thể hiện bước chuyển quan trọng so với Nghị quyết 55 trước đây, với nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý trong lĩnh vực năng lượng.

“Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết, bảo đảm chiến lược phát triển của tập đoàn gắn với mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia”, ông Giang cho biết.

Ngoài ra, lãnh đạo Petrovietnam cũng kiến nghị Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu để Chính phủ, Quốc hội sớm thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 70, đây là điều hết sức cấp thiết.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) Nguyễn Đức Ninh cho biết, sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 70, thời gian qua ngành năng lượng đã triển khai nhiều chính sách quan trọng liên quan đến khung giá, cơ chế mới cũng như công nghệ. Ông Ninh đánh giá đây là một cơ chế khung, tạo nền tảng để hệ thống hóa, cập nhật và đặc biệt là mở ra hướng đi cho các chính sách tiếp theo.

“Vấn đề quan trọng nhất là khâu tổ chức thực hiện. Mỗi đơn vị cần có chương trình hành động cụ thể trên phạm vi cả nước. Riêng với Bộ Công Thương, cần sớm xây dựng kế hoạch triển khai; các đơn vị trực thuộc và các tập đoàn năng lượng sẽ cụ thể hóa trong chương trình của mình”, ông Ninh nhấn mạnh.

Theo Tổng giám đốc NSMO, trong giai đoạn phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thách thức lớn sẽ tập trung vào giai đoạn 2027-2032 với nguy cơ khó khăn trong cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Với nhiệm vụ cụ thể trong Nghị quyết 70, NSMO tập trung vào giải pháp số 3 là hiện đại hóa hệ thống điện. Doanh nghiệp sẽ đồng bộ triển khai cùng dự thảo nghị quyết, nghị định, trong đó bổ sung cơ chế xây dựng hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, NSMO sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong tổ chức thực hiện các giải pháp về cơ chế, đầu tư và quy hoạch.

Triển khai theo tinh thần làm ngay, làm luôn

Kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị là "kim chỉ nam" hành động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển năng lượng của đất nước. Nếu như Nghị quyết 55 trước đây đã đặt nền móng định hướng chiến lược, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao, thì lần này, Nghị quyết 70 đã tiến thêm một bước, cụ thể hơn, chi tiết hơn, bám sát hơi thở cuộc sống, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, cấp bách mà toàn ngành đang trăn trở, tìm lời giải.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ Công thương)

“Có thể nói, Nghị quyết 70 chính là 'ngọn đèn soi đường' để chúng ta xác định rõ trách nhiệm và từng bộ, ngành trong triển khai thực hiện,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, nhờ sự tập trung, đóng góp ý kiến tích cực của đại diện các cơ quan, tổ chức, tập đoàn, đơn vị đã tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết, Nghị quyết 70 đã được hoàn thiện, phản ánh đúng mong mỏi, nguyện vọng và yêu cầu phát triển của ngành năng lượng.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, nghị quyết mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế. Đây là giai đoạn khó khăn, gian nan, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần làm ngay, làm luôn. Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

“Do đó, cuộc họp hôm nay có ý nghĩa đặc biệt là quán triệt tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, chủ động xây dựng kế hoạch hành động, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc khoa học, hợp lý. Thời gian ít, nhân lực hạn chế, nhưng nhiệm vụ nhiều, càng đòi hỏi bản lĩnh và kỹ năng lãnh đạo của từng đồng chí đứng đầu đơn vị,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị các đơn vị trọng yếu thuộc Bộ, các tập đoàn năng lượng… phải tích cực tham gia, đóng góp để đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả triển khai Nghị quyết./.

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia Đến năm 2030 và năm 2045, công tác bảo đảm an ninh năng lượng có vai trò quan trọng, năng lượng phải đi trước một bước, đáp ứng đủ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.