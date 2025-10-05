Phái đoàn Israel và Hamas đàm phán tại Cairo

Các đoàn đàm phán của Israel và Hamas ngày 5/10 đã đến Cairo để tham gia các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt gần 2 năm chiến sự tại Dải Gaza, trong bối cảnh Thủ tướng Israel bày tỏ hy vọng những con tin bị bắt giữ tại vùng lãnh thổ bị tàn phá này có thể được thả trong vài ngày tới.



Nỗ lực ngoại giao diễn ra sau khi phong trào vũ trang Hamas đưa ra phản ứng tích cực với lộ trình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, theo đó các con tin sẽ được trả tự do để đổi lấy hàng trăm tù nhân Palestine bị Israel giam giữ.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 4/10 cho biết đã chỉ thị đoàn đàm phán tới Ai Cập “để hoàn tất các chi tiết kỹ thuật,” trong khi Cairo xác nhận cũng sẽ đón đoàn Hamas tới thảo luận về “tình hình thực địa và các chi tiết liên quan đến việc trao đổi toàn bộ con tin Israel và tù nhân Palestine.”



Truyền thông nhà nước Ai Cập cho biết các bên sẽ tiến hành đàm phán gián tiếp trong hai ngày 5 và 6/10, ngay trước thời điểm đánh dấu tròn 2 năm xảy ra vụ tấn công của Hamas khiến xung đột nổ ra (7/10/2023).



Nhà Trắng thông báo Tổng thống Trump đã cử hai đặc phái viên tới Ai Cập gồm con rể ông Trump là Jared Kushner và nhà đàm phán Trung Đông Steve Witkoff. Ông Trump cảnh báo sẽ “không dung thứ cho sự chậm trễ” từ phía Hamas, kêu gọi phong trào này nhanh chóng đạt thỏa thuận “nếu không mọi cam kết sẽ bị hủy bỏ”./.

Israel cảnh báo Hamas có thể tìm cách né tránh thỏa thuận Gaza Ngoại trưởng Israel tuyên bố Israel vẫn cam kết với các mục tiêu chiến tranh khi chấp nhận kế hoạch do Mỹ đề xuất, đồng thời cảnh báo Hamas có thể tìm cách “né tránh việc thực thi” thỏa thuận.