Phố Wall khép lại tuần giao dịch nhiều biến động với diễn biến trái chiều

Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tuần giao dịch nhiều biến động với diễn biến trái chiều trong phiên cuối tuần ngày 7/11, khi những tín hiệu cho thấy Mỹ có thể thoát khỏi tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài giúp nhà đầu tư bớt thận trọng, dù tâm lý lo ngại về triển vọng kinh tế và định giá cao của cổ phiếu công nghệ vẫn bao trùm thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/11, chỉ số Dow Jones tăng 74,8 điểm (0,16%) lên 46.987,10 điểm, còn S&P 500 tăng 8,48 điểm (0,13%) lên 6.728,80 điểm. Trong khi đó, Nasdaq Composite giảm 49,45 điểm (0,21%) xuống 23.004,54 điểm. Cả ba chỉ số đều hồi phục từ mức giảm sâu đầu phiên, sau khi xuất hiện thông tin cho thấy Quốc hội Mỹ đang tiến gần hơn tới việc chấm dứt tình trạng Chính phủ phải đóng cửa dài nhất trong lịch sử.

Theo các nguồn tin tại Washington, Thượng nghị sỹ Chuck Schumer - lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, đã đề xuất với đảng Cộng hòa kế hoạch mở lại chính phủ, bao gồm việc cấp ngân sách ngắn hạn để đổi lấy gia hạn một năm các ưu đãi thuế thuộc Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (Affordable Care Act).

Dự kiến Thượng viện sẽ bỏ phiếu trong ngày 7/11 (giờ địa phương) để thông qua biện pháp tạm thời này.

Nhà phân tích Terry Sandven thuộc công ty tài chính U.S. Bank Wealth Management nhận định: “Nếu khủng hoảng ngân sách được giải quyết, đây sẽ là yếu tố quan trọng cải thiện tâm lý thị trường, bởi chứng khoán Mỹ đang ở vùng đỉnh lịch sử và biên độ an toàn hiện rất hẹp."

Tuy nhiên, tâm lý bất ổn vẫn bao trùm Phố Wall sau khi tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài nhiều tuần khiến các cơ quan thống kê ngừng công bố dữ liệu chính thức, buộc nhà đầu tư và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải “đi trong sương mù” khi đánh giá triển vọng kinh tế.

Báo cáo khảo sát của Đại học Michigan công bố cùng ngày cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất hơn ba năm, còn đánh giá về điều kiện hiện tại chạm mức bi quan nhất kể từ khi khảo sát này ra đời.

Một phần nguyên nhân là do lo ngại về thị trường lao động, khi công ty Challenger, Gray & Christmas ghi nhận số thông báo sa thải trong tháng 10 cao nhất cho cùng kỳ trong 22 năm qua.

Bộ Lao động Mỹ lẽ ra công bố báo cáo việc làm khu vực phi nông nghiệp tháng 10 vào ngày 7/11, nhưng không thể thực hiện do Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa. Các nhà kinh tế trước đó dự đoán số việc làm tại Mỹ trong tháng 10 vừa qua giảm khoảng 60.000 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,5%.

Trên thị trường cổ phiếu, diễn biến phân hóa rõ rệt. Giá cổ phiếu Microchip Technology giảm 5,2% sau khi dự báo doanh thu thấp hơn kỳ vọng. Giá cổ phiếu Tesla mất 3,7% dù cổ đông đã thông qua gói lương thưởng lớn nhất lịch sử cho Giám đốc điều hành Elon Musk. Ngược lại, giá cổ phiếu Expedia tăng 17,6% nhờ kết quả kinh doanh tích cực, còn giá cổ phiếu Block giảm 7,7% và giá cổ phiếu Take-Two Interactive mất 8,1% sau khi hoãn phát hành trò chơi Grand Theft Auto VI tới tháng 11/2026.

Tính chung cả tuần qua, cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều giảm điểm, với Nasdaq mất khoảng 3%, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 4/2025, khi nhà đầu tư lo ngại định giá cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm liên quan trí tuệ nhân tạo (AI), đã vượt xa giá trị thực. S&P 500 và Dow Jones cũng đều chứng kiến mức giảm hơn 1% trong tuần qua.

Dù xuất hiện một số tín hiệu tích cực về việc chấm dứt khủng hoảng ngân sách, giới đầu tư vẫn thận trọng trước triển vọng ngắn hạn của kinh tế Mỹ. Việc chính phủ đóng cửa kéo dài đã gây gián đoạn hoạt động của nhiều ngành, từ hàng không đến thương mại, đồng thời làm mờ tín hiệu về chính sách tiền tệ của Fed.

Máy bay của hãng American Airlines tại sân bay Miami, Mỹ (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy ngày 5/11 cho biết ông yêu cầu cắt giảm 10% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn của nước này bắt đầu từ ngày 7/11, trừ phi đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang.

Việc đóng cửa chính phủ, hiện đã bước sang ngày thứ 36 và là dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã buộc 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và 50.000 nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải phải làm việc không lương. Điều này đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân sự, gây ra sự chậm trễ trên diện rộng và kéo dài thời gian xếp hàng kiểm tra an ninh tại sân bay.

Các hãng hàng không Mỹ ngày 7/11 đã hủy hàng trăm chuyến bay sau khi Cục Hàng không Liên bang (FAA) ra lệnh cắt giảm do tình trạng chính phủ đóng cửa kéo dài kỷ lục.

Việc cắt giảm chuyến bay này được đưa ra trong bối cảnh các kiểm soát viên không lưu chưa nhận được tiền lương do chính phủ đóng cửa. Tình trạng thiếu nhân sự trong đội ngũ kiểm soát không lưu đang làm gián đoạn các chuyến bay tại nhiều sân bay lớn của Mỹ, gây phiền toái cho cả hành khách lẫn những hãng hàng không.

Trong ngày 7/11, tình trạng thiếu kiểm soát viên không lưu đã khiến nhiều chuyến bay bị hoãn tại nhiều sân bay lớn, bao gồm Sân bay Quốc tế Newark Liberty ở New Jersey, Sân bay Quốc tế San Francisco và Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta.

Việc cắt giảm chuyến bay đột ngột trong tuần này đã buộc các hãng hàng không phải gấp rút điều chỉnh lịch bay và đảm bảo những phi hành đoàn được bố trí đúng vị trí, dù thay đổi diễn ra vào phút chót. Tuy nhiên, việc giảm lượng chuyến bay tại 40 sân bay lớn của Mỹ không ảnh hưởng tới các chuyến bay quốc tế mà chỉ áp dụng cho những chuyến bay nội địa.

Theo các chuyên gia, nếu Quốc hội Mỹ sớm đạt được thỏa thuận mở cửa lại chính phủ, đây sẽ là cú hích tâm lý quan trọng giúp chứng khoán Mỹ ổn định trở lại sau một tuần đầy biến động. Tuy nhiên, rủi ro từ định giá cao, thị trường lao động suy yếu và thiếu minh bạch dữ liệu vẫn sẽ tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư trong những tuần tới./.

