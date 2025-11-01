Xã hội

Quảng Trị: Khởi tố vụ án, bị can 2 đối tượng cản trở xe chở thiết bị điện gió

Bà Hồ Thị Thiện (47 tuổi) và Hồ Thị Hương (27 tuổi), cùng trú tại xã Đakrông bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng vì cản trở phương tiện chở thiết bị điện gió qua địa bàn.

Hai phụ nữ bị khởi tố vì cản trở xe chở thiết bị điện gió. (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Trị)
Ngày 1/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, cản trở phương tiện vận chuyển thiết bị điện gió.

Cụ thể, các bị can gồm bà Hồ Thị Thiện (47 tuổi) và Hồ Thị Hương (27 tuổi), cùng trú tại thôn KLu, xã Đakrông bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo lực lượng chức năng, vào ngày 28/4, hai người này đã la hét, cản trở phương tiện chở thiết bị điện gió di chuyển qua địa bàn, khiến giao thông bị ách tắc, mất trật tự khu vực.

Dù chính quyền và lực lượng chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận động nhưng cả hai không chấp hành và có biểu hiện chống đối.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định./.

