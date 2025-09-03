Sự nghiệp đấu tranh của Việt Nam truyền cảm hứng cho nhiều người Mỹ

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, bạn bè quốc tế tại Mỹ đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ về chặng đường đấu tranh, giải phóng dân tộc và thành tựu xây dựng, phát triển đất nước của Việt Nam.

Nhà hoạt động xã hội người Mỹ Juliet Ucelli đánh giá thành công của Cách mạng Tháng Tám và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã mở ra một giai đoạn mới cho đất nước và nhân dân Việt Nam.

Sự kiện lịch sử này lần đầu tiên đưa tên tuổi Việt Nam kiêu hãnh xuất hiện trên bản đồ thế giới. Thắng lợi lịch sử của Việt Nam đồng thời đã tạo ra làn sóng giải phóng dân tộc, phi thực dân hóa khắp địa cầu, từ châu Á tới châu Mỹ và châu Phi…

Nhiều dân tộc bị áp bức hiểu rằng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập-tự do” là một chân lý và các dân tộc có thể giành được độc lập và tự do ngay cả khi phải đương đầu với những đối thủ thực dân, đế quốc hùng mạnh nhất. Tại thời điểm lịch sử ấy, Việt Nam giành độc lập thật sự là một sự kiện chấn động địa cầu.

Theo bà Juliet Ucelli, chặng đường 80 năm qua đã chứng kiến những thành công to lớn của Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ đất nước, duy trì hòa bình và phát triển. Việt Nam luôn kiên định, tự lực tự cường và duy trì khối đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một dân tộc nhỏ bé đã chiến thắng các nước thực dân, đế quốc hàng đầu thế giới, điều không nhiều người có thể tưởng tượng vào những năm tháng đó. Sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm qua cũng luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế và nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó nhà hoạt động Merle Ratner là một ví dụ điển hình.

Bà Juliet cho biết trong những năm tháng chiến tranh, “chúng tôi nói nhiều về Việt Nam, đã suy nghĩ rằng hãy dám đấu tranh và chiến thắng như Việt Nam. Sự nghiệp đấu tranh của các bạn đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, ngay cả tại Mỹ. Từ cảm hứng Việt Nam, chúng tôi đã phát động các phong trào giải phóng của riêng mình - phong trào giải phóng người da màu và giải phóng phụ nữ."

Sau chiến tranh, với quan điểm khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, Việt Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế, trong đó có cả những cựu chiến binh Mỹ. Họ đã thật sự trở thành một lực lượng đoàn kết với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, gây sức ép kêu gọi Chính phủ Mỹ phải dỡ bỏ bao vây cấm vận và hàn gắn quan hệ với Việt Nam.

Nhà hoạt động xã hội người Mỹ đánh giá vươn lên từ chiến tranh, hiện nay Việt Nam đang ngày càng có nhiều đóng góp tích cực và ý nghĩa cho cộng đồng quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc.

Đánh giá cao chủ trương và đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam, bà Juliet Ucelli cho rằng Việt Nam đã rất khéo léo để không bị cuốn vào các cuộc cạnh tranh nước lớn và duy trì được môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Bà Juliet Ucelli bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam kể từ khi Đổi mới tới nay, qua đó góp phần thúc đẩy việc đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện cuộc sống của người dân. Việt Nam đã vận dụng cơ chế thị trường để xây dựng lực lượng sản xuất.

Thông thường ở các nước tư bản, khi họ xây dựng một lực lượng sản xuất như thế, sẽ xảy ra tình trạng phân tầng xã hội và bất bình đẳng thu nhập. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra ở Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vào năm 1975 chỉ khoảng 300 USD, song đã tăng lên khoảng 4.300 USD vào năm 2023; tỷ lệ người dân biết chữ lên tới 95% và tuổi thọ trung bình là 75 tuổi…

Theo bà Juliet, đó là những thành quả hữu hình của công cuộc Đổi mới./.

80 năm Quốc khánh: Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam Cách mạng tháng Tám thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc.