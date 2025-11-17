Syria bắt nhiều thành viên lực lượng quân đội liên quan vụ bạo lực sắc tộc

Các nhà điều tra Syria ngày 16/11 thông báo nhiều thành viên lực lượng an ninh và quân đội đã bị bắt như một phần trong cuộc điều tra vụ bạo lực sắc tộc tại tỉnh Sweida, miền Nam nước này, hồi tháng 7 vừa qua khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Người đứng đầu ủy ban điều tra, Thẩm phán Hatem Naasan, đã có cuộc họp báo tại thủ đô Damascus để thông tin về tiến triển đạt được, song không nêu rõ số người thiệt mạng, khẳng định con số này sẽ có trong báo cáo cuối cùng dự kiến được công bố vào cuối năm nay.

Ông cũng cho biết thành viên lực lượng an ninh và quân đội "đã được chứng minh là sai phạm dựa trên các cuộc điều tra của ủy ban và các video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội" đã bị bắt.

Tuy nhiên, ông Naasan không cho biết có bao nhiêu người bị bắt, dù xác nhận sau khi bị thẩm vấn, các đối tượng này đã được chuyển sang các cơ quan tư pháp.

Thẩm phán Naasan cũng bác bỏ việc lực lượng nước ngoài có vai trò lớn trong vụ việc, cho biết một số tay súng người nước ngoài bị bắt và thẩm vấn, nhưng đều “tự ý hành động” khi xâm nhập Sweida và không thuộc các lực lượng an ninh hay vũ trang Syria.

Hồi giữa tháng 7, bạo lực đã bùng phát giữa các nhóm vũ trang trung thành với lãnh tụ tinh thần người Druze Sheikh Hikmat al-Hijri và các bộ tộc Bedouin địa phương, dẫn tới sự can thiệp của lực lượng chính phủ bị cáo buộc đứng về phía người Bedouin. Hàng trăm dân thường, chủ yếu là người Druze, đã thiệt mạng.

Sau vụ bạo lực, nhiều người dân Sweida đã kêu gọi một mô hình tự trị trong hệ thống liên bang, trong khi một nhóm nhỏ hơn muốn hoàn toàn tách khỏi Syria./.

