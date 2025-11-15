Syria: Tấn công bằng rocket tại thủ đô Damascus

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tối 14/11 theo giờ địa phương, nhiều quả rocket đã bắn trúng một ngôi nhà tại thủ đô của Syria làm nhiều người bị thương và gây thiệt hại.

Hiện chưa rõ nhóm nào đứng sau vụ tấn công bằng rocket tại khu phố Mazzeh 86 ở phía Tây thành phố Damascus này.



Bộ Quốc phòng Syria cho biết hai quả rocket được phóng từ vùng ngoại ô thành phố nhằm vào các khu dân cư ở khu vực Mazzeh và lực lượng chức năng đang truy tìm vị trí phóng.

Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực bị tấn công. Sau đó, báo chí được phép vào quay phim hiện trường. Truyền hình nhà nước đưa tin một phụ nữ bị thương trong vụ nổ do “những kẻ tấn công không rõ danh tính” gây ra, đồng thời cho biết lực lượng an ninh đang điều tra. Bộ Quốc phòng sau đó thông báo “một số người” bị thương nhưng không nêu chi tiết.



Trong suốt 14 năm xung đột tại Syria, các vụ nổ và đánh bom ở Damascus không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ vào tháng 12/2024, thủ đô Damascus phần lớn đã yên bình trở lại.

Dù vậy, một số vụ tấn công khác vẫn xảy ra, bao gồm vụ đánh bom liều chết nhằm vào một nhà thờ ở ngoại ô Damascus hồi tháng 6.



Trong khi đó, vòng giao tranh mới giữa các nhóm vũ trang người Druze và lực lượng chính phủ tại tỉnh Sweida, miền nam Syria, đã tạm lắng trong ngày 14/11 song nỗi lo về một đợt bùng phát mới vẫn còn.

Các cuộc đụng độ ngày 13/11 khiến hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã chấm dứt nhiều ngày giao tranh dữ dội hồi tháng 7. Có báo cáo về người bị thương ở cả hai phía, nhưng chưa ghi nhận có người thiệt mạng.



Sweida từng xảy ra giao tranh đẫm máu hồi tháng 7, bắt đầu từ xung đột giữa các nhóm Druze và bộ tộc Bedouin sau hàng loạt vụ bắt cóc trả đũa. Hàng trăm dân thường, phần lớn là người Druze, đã thiệt mạng.



Israel, nơi có khoảng 150.000 người Druze sinh sống, đã can thiệp hỗ trợ cộng đồng người Druze ở Syria, tiến hành các cuộc không kích nhằm vào lực lượng chính phủ Syria và trụ sở Bộ Quốc phòng ở trung tâm Damascus.

Một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã buộc quân chính phủ rút khỏi Sweida. Kể từ đó, các nhóm Druze đã lập nên một cấu trúc quân sự và hành chính thực tế tại Sweida, tương tự mô hình của lực lượng người Kurd ở Đông Bắc Syria, và phần lớn từ chối hợp tác với chính quyền Damascus./.

