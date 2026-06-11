Tàu dầu đầu tiên từ vùng Vịnh trở lại châu Âu sau 3 tháng gián đoạn

Theo dữ liệu công ty theo dõi hàng hải Kpler công bố ngày 10/6, một tàu chở dầu chở 2 triệu thùng dầu thô đang trên đường đến châu Âu sau khi rời vùng Vịnh vào cuối tháng 5, đánh dấu chuyến hàng đầu tiên như vậy kể từ tháng 3.

Tàu Advantage Victory, mang cờ quần đảo Marshall, đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 27/5 mà không thông báo điểm đến.

Đến ngày 8/6, tín hiệu AIS của tàu mới hiển thị mã "NL RTM" - tức cảng Rotterdam, Hà Lan, một trong những cảng lớn nhất châu Âu. Tàu dự kiến cập cảng vào ngày 7/7 và hiện đang ở ngoài khơi Madagascar.

Trước đó, tàu được chất dầu của Iraq tại cảng Basra vào các ngày 24/2 và 1/3.

Đây là tàu chở dầu đầu tiên đi qua eo biển Hormuz với điểm đến châu Âu kể từ ngày 1/3, thời điểm tàu New Vision rời Vịnh Persian ngay sau khi xung đột giữa Israel-Mỹ và Iran bắt đầu. Tàu New Vision sau đó đã dỡ hàng tại Le Havre, Pháp và Southwold, Anh vào đầu tháng 4.

Kể từ ngày 1/3 đến nay, khoảng 103 tàu chở dầu đã rời vùng Vịnh qua eo biển Hormuz, chở tổng cộng 185 triệu thùng dầu thô, theo Kpler. Trong đó, dầu Iran chiếm tỷ trọng lớn nhất với 92 triệu thùng, tiếp theo là Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) với 42 triệu thùng, Iraq với 22 triệu thùng, Saudi Arabia với 20 triệu thùng, Kuwait với 7 triệu thùng và Qatar với 3 triệu thùng.

Từ đầu cuộc chiến đến giữa tháng 4, khi Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran, dầu Iran chiếm tới 81% lượng hàng qua eo biển Hormuz.

Từ giữa tháng 4 trở đi, các tàu chở dầu đến từ các nước vùng Vịnh khác, chiếm 84%, và phần lớn được chuyển đến khách hàng tại châu Á hoặc Trung Đông. Điểm đến của một số tàu, chủ yếu mang dầu Iran, vẫn chưa được xác định./.

Các siêu tàu chở 6 triệu thùng dầu thô từ Trung Đông qua eo biển Hormuz Hai siêu tàu chở dầu đã rời eo biển Hormuz, trong khi một tàu khác đang trong hành trình qua khu vực này, sau khi chờ ở vùng Vịnh hơn hai tháng, với 6 triệu thùng dầu thô từ Trung Đông.