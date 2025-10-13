Thắng cách biệt 13-7, cơ thủ Litva Pijus Labutis đăng quang Hanoi Open Pool 2025

Tối 12/10, trận chung kết của Giải Vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 (Hanoi Open Pool Championship) giữa 2 tay cơ Pijus Labutis (Litva) và Moritz Neuhausen (Đức) đã diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội).

Trận chung kết diễn ra giằng co ngay từ những phút đầu. Cơ thủ Litva là người có khởi đầu tốt hơn trong trận chung kết khi giành được quyền phá bi và vươn lên dẫn trước 1-0. Đến ván thi đấu thứ 2, Moritz Neuhausen sau khi có cơ hội vào bàn đã giải quyết hết hình bi để cân bằng tỷ số 1-1.

Tiếp đà hưng phấn, tay cơ người Đức giành liên tiếp 2 ván thắng để vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-1. Tuy nhiên đến ván thi đấu thứ 5, tình huống phá không rơi bi nào đã khiến Neuhausen phải nhường cơ hội vào bàn cho Labutis và cơ thủ Litva đã tận dụng tốt cơ hội để ghi liền 2 điểm, quân bình tỷ số 3-3.

Ở ván thi đấu tiếp theo, Labutis không thể ghép thành công bi mục tiêu số 9 và tạo điều kiện để Neuhausen vào bàn, nâng tỷ số lên 4-3. Dù vậy rất nhanh chóng ở ván thi đấu thứ 8, Labutis ghép thành công cụm bi 3-7-9, quân bình tỷ số hòa 4-4 trong sự phấn khích của những khán giả có mặt tại Cung Thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình.

Tưởng chừng thế trận giằng co sẽ kéo dài xuyên suốt trận chung kết thì Labutis không còn mắc sai lầm nào trong suốt... 6 ván thi đấu kế tiếp, qua đó nâng cách biệt của trận chung kết lên thành 10-4.

Neuhausen sau đó cũng thi đấu rất nỗ lực và rút ngắng tỷ số xuống còn 7-10. Dù vậy, pha thủ bi "hớ hênh" của tay cơ sinh năm 2003 ở ván thi đấu kế tiếp đã tạo cơ hội để Labutis vào sân "dọn bàn," và cuối cùng đi thẳng đến chiến thắng chung cuộc với tỷ số 13-7.

Moritz Neuhausen thi đấu nỗ lực nhưng không thể cản bước Labutis tiến đến ngôi vô địch. (Ảnh: MatchroomPool)

Giành chiến thắng thuyết phục ở trận chung kết, Pijus Labutis khép lại hành trình tại Hanoi Open 2025 với danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Trước đó, cơ thủ Litva từng 4 lần lọt vào bán kết các giải lớn thuộc hệ thống World Nineball Tour nhưng đều phải dừng bước ở vòng bán kết.

"Tôi đã bốn lần vào bán kết các giải lớn và chưa từng vượt qua được. Tôi đã làm việc rất chăm chỉ để vượt qua rào cản tâm lý này. Lần này phải khác," Labutis chia sẻ sau chiến thắng ở tứ kết mùa giải năm nay.

Suốt hành trình tại Hanoi Open 2025, Labutis đã đánh bại nhiều "sao số" của làng Pool như Carlo Biado hay Robbie Capito.

Với danh hiệu vô địch Hanoi Open 2025, Pijus Labutis sẽ nhận phần thưởng trị giá 40.000 USD và hứa hẹn sẽ có sự gia tăng đáng kể về thứ hạng trên bảng điểm của hệ thống World Nineball Tour./.

