Hanoi Open 2025: Johann Chua thành cựu vương, hàng loạt ứng viên dừng bước sớm

Ngày 11/10, Lễ khai mạc Giải Vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 (Hanoi Open Pool Championship) đã diễn ra tại Cung Thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình.

Mặc dù gặp khó khăn do thời tiết bất lợi, Giải Vô địch pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 vẫn thành công quy tụ 256 cơ thủ từ 40 quốc gia, mang đến những trận đấu đỉnh cao và nhiều bất ngờ lớn ngay từ vòng đầu tiên.

"Dù giải đấu khởi đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm cao, Ban Tổ chức đã linh hoạt khắc phục, sắp xếp lại lịch thi đấu, đảm bảo tiến độ và chất lượng của giải," bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Thể thao và Văn hóa Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Thể thao và Văn hóa Hà Nội phát biểu tại Lễ khai mạc Hanoi Open 2025. (Ảnh: hanoiopenpool)

Đặc biệt, Ban tổ chức cũng đã trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé để chung tay cùng cộng đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của lũ lụt. Đây là một nghĩa cử nhân văn, thể hiện rõ tinh thần “Thể thao vì cộng đồng”, góp phần lan toả giá trị tốt đẹp của thể thao không chỉ trên sân đấu mà còn trong cuộc sống.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng 1/8 và tứ kết đã diễn ra. Trước đó đã có những bất ngờ xảy ra khi Johann Chua phải sớm trở thành cựu vương. Tay cơ người Philippines để thua trước Jonas Souto (Tây Ban Nha) với tỷ số 7-10 vào ngày thi đấu 10/10.

Không chỉ Johann Chua, hàng loạt ứng viên nặng ký khác cũng phải dừng bước sớm như Fedor Gorst và Francisco Sanchez Ruiz. Đây được xem là những cú sốc lớn của giải đấu năm nay, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và không thể đoán trước.

Niềm hy vọng lớn nhất của đoàn chủ nhà - Dương Quốc Hoàng đã phải dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại đáng tiếc trước Roberto Gomez của Philippines.

Niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà Việt Nam là tay cơ Dương Quốc Hoàng dừng bước ở vòng 1/16. (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những màn trình diễn đỉnh cao trên bàn đấu, Hanoi Open Pool 2025 còn là dịp để billiards Việt Nam khẳng định khả năng tổ chức giải đấu tầm cỡ quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến bạn bè quốc tế.

Không khí sôi động và chuyên nghiệp của giải đấu đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi trực tiếp tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình.

Giải Vô địch pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 sẽ chính thức khép lại vào ngày 12/10 với loạt trận vòng bán kết và trận chung kết để tìm ra nhà tân vô địch. Dù có nhiều bất ngờ xảy ra, nhưng những cơ thủ còn lại trong cuộc đua đều là những tên tuổi có thực lực, hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính và đỉnh cao./.

Hanoi Open Pool 2025 quyên góp 100 triệu ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do bão lũ Ban tổ chức Hanoi Open Pool 2025 đã trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé để hưởng ứng Lễ phát động ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão lũ, theo khởi xướng của Sở Văn hoá thể thao Thành phố Hà Nội.