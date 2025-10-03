Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa phát động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão

Ngày 3/10, Thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa đã phát động đợt tự nguyện đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Trao đổi các nội dung liên quan đến công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra; đồng thời phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết, ngay sau khi có thông tin về những thiệt hại cơn bão số 10 gây ra ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã xin chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bước đầu số tiền 28 tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gồm: tỉnh Hà Tĩnh 10 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An 7 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 5 tỷ đồng, các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa mỗi tỉnh 2 tỷ đồng.

Hiện, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đang tìm hiểu, rà soát tình hình thiệt hại của bão và hoàn lưu bão tại các địa phương bị ảnh hưởng để hỗ trợ. Dự kiến, đơn vị cũng sẽ tổ chức đoàn đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố chuyển những tình cảm, tấm lòng và số tiền ủng hộ đến kịp thời bà con nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão trong thời gian sớm nhất.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, sở, ngành, tổ chức, đoàn thể trình bày về kế hoạch vận động, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 như Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức đoàn thầy thuốc trẻ đến khám bệnh cho người dân sau bão lũ, Sở Y tế Thành phố và các bệnh viện sẽ cung cấp các túi thuốc gồm 12 loại thuốc cơ bản hỗ trợ đồng bào….

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng, tài sản của đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Công tác khắc phục sau bão của đồng bào chắc chắn còn nhiều khó khăn và kéo dài, đây là lúc đồng bào cần sự hỗ trợ từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhân dân cả nước. Do đó, công tác hỗ trợ cần được triển khai nhanh nhất, ở mức cao nhất nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của đồng bào.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, công tác hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ cần triển khai theo 3 giai đoạn: Ứng phó, khắc phục, phục hồi. Các cơ quan, sở, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội cần liên hệ với các đơn vị cấp tương đương ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ để biết được nhu cầu, nội dung cần giúp sức, chi viện; yêu cầu các đơn vị tổ chức phát động, vận động, tiếp nhận cần thực hiện theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tạo niềm tin cho nhân dân.

Trên tinh thần “Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước, vì cả nước”, trong sáng 3/10, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phát động đợt vận động và tiếp nhận các nguồn đóng góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung do ảnh hưởng của bão số 10.

Cũng trong ngày 3/10, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động vận động và tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng từ các Hội chữ thập đỏ cơ sở và nhà hảo tâm quyên góp cứu trợ khẩn cấp đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai. Hội Chữ thập đỏ Thành phố sẽ tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiên tai đến hết ngày 31/10/2025.

Tại Khánh Hòa

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, sáng 3/10, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung tay ủng hộ bằng vật chất, tinh thần để chia sẻ khó khăn với đồng bị thiệt hại do bão lũ vừa qua gây ra.

Các doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão gây ra. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên nêu rõ, vừa qua do tác động của cơn bão số 10, các tỉnh khu vực Trung Bộ và Bắc Trung Bộ đã chịu rất nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Đời sống của người dân gặp vô vàn khó khăn và chịu nhiều đau thương do mất mát người thân, tài sản… Để chia sẻ khó khăn ấy, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương phát động trong toàn tỉnh cùng chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Theo đó, phát huy truyền thống "tương thân tương ái," "tình dân tộc, nghĩa đồng bào," "lá lành đùm lá rách," "lá rách ít đùm lá rách nhiều," lễ phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng hưởng ứng rất mạnh mẽ.

Qua đó sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ để đồng bào có niềm tin, nghị lực và điều kiện nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngay sau lễ phát động sáng 3/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vinh dự tiếp nhận trên 2,3 tỷ đồng từ những tấm lòng nhân ái, cao cả và nghĩa tình của những người mang trong mình dòng máu lạc hồng.

Toàn bộ kinh phí tiếp nhận sẽ được khẩn trương chuyển đến ủng hộ đồng bào trong thời gian sớm nhất. Các cơ quan, đơn vị, chính quyền các địa phương và người dân ở tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra, giúp đồng bào vơi đi mất mát, đau thương, sớm ổn định lại cuộc sống./.

