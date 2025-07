Thành phố Hồ Chí Minh: Nhãn vào mùa thu hoạch, giá giảm mạnh

Trung tuần tháng 7/2025, nông dân tại các vùng chuyên canh nhãn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như xã Hòa Hiệp, xã Bình Châu, Phước Hải… bước vào mùa thu hoạch chính vụ.

So với năm ngoái, sản lượng nhãn năm nay tăng cao hơn nhưng giá bán lại giảm mạnh, sức tiêu thụ khá chậm.

Hơn 1 tuần nay, vườn nhãn 1,5 ha của gia đình ông Nguyễn Công Kỳ, ở xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào vụ thu hoạch nhãn xuồng cơm vàng với sản lượng ước khoảng 15 tấn trái, tăng 50% so với với vụ năm ngoái.

Tuy nhiên, giá bán trái nhãn chính vụ thời điểm này chỉ còn dao động từ 8.000-11.000 đồng/kg thay vì 25.000-30.000 đồng/kg so với năm ngoái, sau khi trừ chi phí, ông Kỳ không có lợi nhuận do chi phí đầu tư phân bón, công chăm sóc cao.

"Sản lượng nhãn vụ năm 2025 của gia đình tôi tăng gấp đôi so với năm ngoái nhưng giá bán lại quá thấp, sức tiêu thụ rất chậm, khiến gia đình tôi không đủ chi phí đầu tư," ông Kỳ nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, các nhà vườn trồng nhãn xuồng cơm vàng tại xã Bình Châu cũng lâm vào cảnh giá bán thấp, một số nhà vườn rơi vào thua lỗ.

Vườn nhãn của gia đình ông Đỗ Yến, ngụ xã Bình Châu, Thành phố Hồ Chí Minh với 4ha, dự kiến vụ năm nay gia đình ông thu khoảng 40 tấn, cao hơn 10 tấn so với năm ngoái nhưng do giá bán thấp bình quân 10.000 đồng/kg giảm hơn 50% so với năm ngoái, nên thu nhập của ông cũng giảm mạnh.

"Giá cả như năm ngoái thì người trồng nhãn chúng tôi còn có thu nhập cao, với giá bán như vụ năm nay thì chắc chắn bà con thua lỗ. Nông dân vẫn phải phụ thuộc vào thương lái, sức tiêu thụ của thị trường nên nguồn thu không ổn định," ông Đỗ Yên chia sẻ.

Các vùng chuyên canh nhãn xuồng cơm vàng tại xã Hòa Hiệp, xã Bình Châu… có diện tích khoảng 500ha, hầu hết đang trong giai đoạn kinh doanh, với sản lượng ước hơn 5.000 tấn.

Còn tại vùng chuyên canh trồng nhãn xuồng bao công, nhãn xuồng bắp cải tại xã Phước Hải hiện có khoảng hơn 100 ha cũng đang bước vào mùa thu hoạch rộ.

Vườn nhãn của gia đình ông Phạm Thẩm, ấp An Điền, xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thu hoạch được 60 tấn. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Gia đình ông Phạm Thẩm, ấp An Điền, xã Phước Hải có 4ha diện tích trồng nhãn, với trên 30 năm tuổi. Năm nay, thời tiết thuận lợi, nhãn được xử lý ra hoa đúng thời điểm nên đạt năng suất cao, dự kiến vụ nhãn năm nay gia đình ông Thẩm thu về khoảng 60 tấn, trong khi đó năm ngoái chỉ thu được 18 tấn.

Ông Thẩm cho biết năm ngoái vườn nhãn của gia đình ông thất thu về sản lượng nhưng giá bán lại ở mức cao dao động từ 35.000-50.000 đồng/kg nhãn xuồng bao công và khoảng 150.000 đồng/kg nhãn xuồng bắp cải. Năm nay vườn nhãn của gia đình ông tuy được mùa nhưng giá lại đang ở mức thấp hơn dao động từ 32.000-33.000 đồng/kg nhãn xuồng bao công và 130.000 đồng/kg nhãn xuồng bắp cải, trong khi sức tiêu thụ lại khá chậm.

"Gia đình tôi bắt đầu thu hoạch vụ nhãn từ đầu tháng 6 nhưng đến nay mới chỉ bán khoảng hơn 20% sản lượng nhãn trong vườn. Hiện nay, trái nhãn trong vườn của gia đình tôi chủ yếu bán cho khách du lịch nên cũng còn khá ổn định hơn so với các vườn nhãn khác trên địa bàn. Các vườn nhãn khác trong khu vực phụ thuộc chủ yếu vào thương lái nên giá bán bấp bênh. Từ năm 2022, vườn nhãn của gia đình tôi được huyện Đất Đỏ cũ chọn là điểm du lịch cộng đồng nên mở cửa đón khách đến tham quan và mua nhãn. Nhờ đó, nên mặc dù giá nhãn xuống thấp gia đình tôi cũng bù lại được chút vốn để tái đầu tư cho vụ sau," ông Thẩm chia sẻ thêm.

Hiện vườn nhãn của gia đình ông Thẩm mỗi tuần đón từ 300-500 lượt khách, với vé vào cổng là 50.000 đồng/người, người tham quan có thể ăn nhãn thoải mái trong vườn, được trải nghiệm tự hái những trái nhãn từ trên cây.

Để thu hút khách du lịch đến trải nghiệm và mua nhãn an toàn về chất lượng, ông Thẩm đã trồng nhãn và đạt chứng nhận VietGAP và vườn cũng đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao vào năm 2024. Nhờ mô hình này thu nhập của gia đình ông tăng lên khoảng 20% so với trước đây khi chỉ trồng và bán nhãn đơn thuần cho thương lái.

Nhãn xuồng tại vùng ven biển và được trồng trên những đồi cát tại khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là loại trái cây nức tiếng trong vùng, với những ưu điểm vượt trội cơm dày, mùi thơm và vị ngọt thanh, rất được thị trường, du khách ưa chuộng.

Sơ chế nhãn tại vườn nhãn xã Hòa Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Nhị/ TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, nhãn xuồng là một trong những cây ăn trái chủ lực. Thời gian qua, ngoài sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, nhiều nông dân đã biết áp dụng kỹ thuật cao vào canh tác, chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm nên phần nào đã cạnh tranh được với một số loại trái cây khác.

Hiện nay, tại xã Phước Hải đã đưa vào khai thác mô hình du lịch cộng đồng tại 5 vườn nhãn với khoảng 12ha. Sản phẩm nhãn xuồng được khách du lịch ưa chuộng, giúp nông dân có nguồn thu nhập ổn định và làm giàu từ cây nhãn.

Tại xã Hòa Hiệp hiện nay cũng đã có một số mô hình liên kết, sản xuất có chứng nhận và được cấp mã vùng xuất khẩu nhãn đi một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản.

Bước vào chính vụ thu hoạch sản lượng nhãn xuồng sẽ tiếp tục tăng, gây khó khăn hơn trong việc tiêu thụ, khiến giá cả sẽ giảm thấp. Vì vậy, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương các vụ sau khuyến khích nông dân chủ động áp dụng phương pháp trồng rải vụ, đồng thời hỗ trợ, thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với đầu ra của sản phẩm để nguồn thu từ cây nhãn ổn định và bền vững hơn./.

Chất lượng góp phần khẳng định thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên Hiện nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 20 vùng trồng nhãn xuất khẩu; trong đó có 2 vùng trồng nhãn được cấp mã số xuất khẩu sang Mỹ; 5 vùng xuất khẩu sang Nhật Bản và 13 vùng xuất khẩu sang Trung Quốc.