Thành phố Hồ Chí Minh: Xác minh rừng tự nhiên bị chặt hạ tại Côn Đảo

Ngày 8/10, Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có văn bản số 1246/UBND-KT gửi Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo và Hạt Kiểm lâm Côn Đảo đề nghị kiểm tra, xác minh hiện trạng khu vực rừng tự nhiên bị chặt hạ hoặc khai phá theo thông tin thông báo từ Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo đề nghị Hạt Kiểm lâm Côn Đảo chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, phòng Kinh tế và các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế tại 2 khu vực: Dưới chân núi Thánh Giá-Khu 3 (đoạn giao đường D5 và Huỳnh Thúc Kháng) và khu vực Bưng Bèo-Khu 1.

Các đơn vị phải làm rõ hiện trạng rừng, nguồn gốc hình thành, tình trạng chặt phá, xác định nguyên nhân, đối tượng và trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục, phục hồi hiện trạng nếu có vi phạm.

Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo cũng đề nghị Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cung cấp cơ sở pháp lý của việc xác định hiện trạng là rừng tự nhiên và hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng tại các khu vực rừng bị chặt hạ như: Hồ sơ ranh giới, bản đồ quản lý rừng, các biên bản tuần tra bảo vệ rừng, báo cáo định kỳ…; phối hợp cung cấp thông tin, tạo điều kiện để Hạt Kiểm lâm Côn Đảo kiểm tra, xác minh.

Phòng Kinh tế được giao theo dõi, tổng hợp kết quả và tham mưu Ủy ban Nhân dân đặc khu các biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã có văn bản số 107/VQG-HTQT ngày 3/10 gửi Ủy ban Nhân dân đặc khu Côn Đảo chia sẻ thông tin cho biết, qua công tác tuần tra, bảo vệ diện tích rừng được giao quản lý đã phát hiện một số khu vực nêu trên (tiếp giáp với Vườn Quốc gia Côn Đảo) có hiện trạng rừng tự nhiên bị chặt hạ hoặc khai phá./.

