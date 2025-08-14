Thế hệ trẻ với " Sứ mệnh" trong " Kỷ nguyên vươn mình" của dân tộc

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc luôn là ngọn lửa thiêng liêng, hun đúc nên sức mạnh đoàn kết, bất khuất và khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

Từ những năm tháng trường kỳ kháng chiến gian khổ đến hành trình xây dựng đất nước hôm nay, tình yêu nước không chỉ là cảm xúc thiêng liêng mà còn là hành động cụ thể, là lý tưởng sống của bao thế hệ người Việt Nam.

Đất nước ta đang đổi mới mạnh mẽ và bước vào “kỷ nguyên vươn mình” phát triển phồn thịnh.

Hơn lúc nào hết, việc bồi dưỡng lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng sống cho thế hệ trẻ - những “chủ nhân tương lai của đất nước” không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là giải pháp chiến lược.

Tỉnh Đắk Lắk được xem là “thủ phủ” của vùng Tây Nguyên, nơi hội tụ hơn 49 dân tộc anh em, với hơn 460.000 thanh niên, chiếm gần 1/4 dân số toàn tỉnh. Nơi đây là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh và là điểm sáng của các phong trào tuổi trẻ vì cộng đồng.

Nhiều năm qua, Đắk Lắk chú trọng đầu tư cho giáo dục truyền thống và xây dựng môi trường sống văn hóa cho thanh thiếu nhi.

Các mô hình như: “Thanh niên bảo tồn văn hóa dân tộc”, “Hành trình đến với bảo tàng”, “Lớp học lịch sử ngoài trời” đã được triển khai tại Buôn Đôn, Krông Năng, Cư M’gar… đưa học sinh tiếp cận với lịch sử bằng chính trải nghiệm sống động.

Bên cạnh những kết quả tích cực, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: một bộ phận giới trẻ hiện nay còn có biểu hiện xa rời lý tưởng cách mạng, thờ ơ với lịch sử dân tộc, thiếu hiểu biết về truyền thống địa phương và chưa thể hiện đầy đủ tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Đảng ta xác định, từ Đại hội 14, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc. Trong kỷ nguyên này, thanh niên không chỉ là người thụ hưởng thành quả, mà phải là chủ thể kiến tạo tương lai.

Mỗi người trẻ phải nhận thức rõ: yêu nước hôm nay là học tập tốt, lao động giỏi, có khát vọng cống hiến, dám đổi mới, sống nhân văn và bản lĩnh. Tự hào dân tộc không chỉ ở những khẩu hiệu suông, mà thể hiện bằng năng lực bảo vệ giá trị Việt Nam giữa muôn vàn tác động từ toàn cầu hóa.

Kể từ ngày 01/7/2025, cùng với các địa phương khác, Đắk Lắk hợp nhất với Phú Yên hình thành đơn vị hành chính cấp tỉnh mới có diện tích hơn 18.000km2 (lớn thứ 3 của cả nước) và dân số hơn 3,3 triệu người.

Để hỗ trợ việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp được thuận lợi, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã thành lập 102 đội hình thanh niên tình nguyện tại 102 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh để đồng loạt triển khai các hoạt động hỗ trợ chính quyền 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.

Công an tỉnh Đắk Lắk thành lập 110 đội hình thanh niên tình nguyện, với 710 tình nguyện viên hỗ trợ việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tại tất cả các địa phương. Bóng “áo xanh tình nguyện” xuất hiện đã tạo niềm tin; góp phần đáng kể vào công cuộc xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Từ những việc làm cụ thể này, tuổi trẻ tỉnh nhà đã thực sự tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân. Mỗi đoàn viên thanh niên thể hiện được nhiệt huyết và trách nhiệm của mình đối với cuộc “cách mạng” tinh gọn bộ máy; hun đúc tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến.

Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đây là một bộ phận cấu thành của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, các chỉ số phát triển thanh niên toàn cầu và khu vực ASEAN.

Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người. Thanh niên phát huy vai trò là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;…

Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2024 – 2029, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “… đất nước có vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình hay không, đến năm 2045 có sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc hay không, phụ thuộc rất lớn vào đóng góp lực lượng thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước, những người kế bước cha anh gánh vác nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”

Với những tác động tích cực của hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ đang tạo nên môi trường thuận lợi cho việc học tập, sáng tạo và phát triển toàn diện của thế hệ trẻ. Tuy vậy, chủ nghĩa dân tộc cũng như ý thức về tình yêu đất nước ở người trẻ đang có biểu hiện suy giảm.

Thái độ, tình cảm của người trẻ với các sản phẩm văn hóa của dân tộc và văn hóa nước ngoài thậm chí không có ranh giới rõ ràng, đôi khi còn có tâm lý đề cao văn hóa nước ngoài hơn. Chính vì vậy, đòi hỏi tất yếu là phải đổi mới nội dung giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc để hệ trẻ hiểu biết sâu sắc, nhận thức rõ giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc.

Giáo dục ý thức, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ không đơn thuần là việc học trong sách vở, mà cần tạo ra những trải nghiệm thực tế trong đời sống xã hội. Việc tìm hiểu và tham gia vào các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống và các dự án cộng đồng sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quê hương, tinh thần dân tộc và trở thành công dân tích cực và trách nhiệm với vận mệnh và tương lai của đất nước.

Để khơi dậy tình yêu nước trong mỗi người dân Việt Nam, cần khởi nguồn từ hành động nhỏ nhất, và bắt đầu từ sớm nhất có thể bởi một “hạt giống” chỉ phát triển thành một cây to lớn khi nó được chăm sóc đúng cách ngay từ đầu. Tình yêu nước phải được “nuôi dưỡng” một cách bền vững và bằng những giải pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến xã hội.

Thứ nhất, gia đình là “cái nôi” đầu tiên hình thành nhân cách con người. Cha mẹ, ông bà nên là “gương soi” trong lời nói, hành vi ứng xử; tạo điều kiện để các em được tiếp xúc, tìm hiểu về truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc từ khi còn nhỏ. Một lời kể về Bác Hồ, một lần cùng con treo cờ Tổ quốc ngày lễ, một buổi cùng nhau xem phim tài liệu lịch sử... cũng đủ “gieo” vào lòng con trẻ một niềm kính yêu và tự hào sâu sắc về đất nước.

Thứ hai, nhà trường tăng cường giáo dục lý tưởng sống, đạo đức thông qua các tiết học lịch sử, giáo dục công dân, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế.

Thầy cô chính là người khơi gợi cho học sinh cảm xúc, niềm tự hào về những chiến công oanh liệt, những tấm gương anh hùng dân tộc; đồng thời hướng dẫn học sinh nhận diện và đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, vô cảm với vận mệnh quốc gia.

Việc tổ chức cho học sinh trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử, vùng căn cứ cách mạng... cũng là cách hiệu quả để giáo dục lòng yêu nước.

Thứ ba, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên cần tổ chức thường xuyên các phong trào mang tính định hướng như hành trình về nguồn, phong trào trình tình nguyện, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo…

Thông qua đó, giúp thanh niên hiểu rằng yêu nước không chỉ là khái niệm lớn lao trong sách vở, mà chính là hành động cụ thể, là sống có ích, cống hiến bằng những việc làm tử tế và có trách nhiệm.

Thứ tư, văn hóa nghệ thuật chính là “chất xúc tác” lan tỏa tình yêu nước. Mỗi bộ phim, bài hát, chương trình truyền hình, mạng xã hội… nếu được định hướng tốt, sẽ trở thành công cụ hữu hiệu để truyền cảm hứng yêu nước đến thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, cần có những biện pháp đấu tranh với các luồng thông tin xấu độc, xuyên tạc lịch sử, gây hoài nghi, chia rẽ khối đoàn kết toàn dân tộc, làm lung lay lòng tin vào chế độ xã hội chủ nghĩa, vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai dân tộc.

Cuối cùng, chúng ta cùng nhau nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh chính là cách bồi dưỡng lòng yêu nước một cách sâu sắc và lâu dài nhất. Khi mọi người được sống trong một đất nước ổn định, phát triển, có tiếng nói và vai trò trong đời sống cộng đồng, thì tình yêu nước sẽ không chỉ là cảm xúc thiêng liêng, mà còn là hành động chủ động, sáng tạo vì sự phồn vinh của Tổ quốc.

Tình yêu nước chính là cội nguồn sức mạnh dân tộc. Khơi dậy và nuôi dưỡng tình cảm ấy không phải là việc của một giai đoạn, mà là công việc của cả một hành trình dài, cần sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gia đình và toàn xã hội.

Chỉ khi mỗi người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, mang trong tim ngọn lửa yêu nước bền bỉ, thì đất nước mới có thể phát triển bền vững và trường tồn.

Tuổi trẻ Việt Nam với tinh thần yêu nước, sẵn sàng “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” chính là “sứ mệnh” cao cả trong “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc./.

