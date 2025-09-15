Phiên sáng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực với sắc xanh lan tỏa. Nhóm cổ phiếu chứng khoán, bán lẻ và công nghệ dẫn sóng, trong khi các mã vốn hóa lớn giảm giá đã kìm đà tăng chung. Thị trường tiếp tục ghi nhận phân hóa rõ nét, dự báo vẫn biến động trong phiên chiều.

Cuối phiên sáng 15/9, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận diễn biến tích cực với sắc xanh lan tỏa. VN-Index tăng 6,87 điểm lên 1.674,13 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 580,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.806,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 221 mã tăng giá, 95 mã giảm giá và 43 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 2,3 điểm lên 278,81 điểm với khối lượng giao dịch hơn 95,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 2.029,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 76 mã tăng giá, 63 mã giảm giá và 67 mã đứng giá.

Trong khi đó, UPCOM-Index tăng 0,43 điểm lên 110,52 điểm, giao dịch đạt hơn 21,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 339,2 tỷ đồng, với 143 mã tăng giá, 62 mã giảm giá và 94 mã đứng giá.

Diễn biến thị trường phiên sáng ghi nhận nhóm cổ phiếu chứng khoán dẫn sóng, nổi bật là VIX tăng kịch trần. Các mã trụ cột như SSI, SHS, HCM, VND đều ghi nhận mức tăng giá, kéo dòng tiền vào nhóm này. Nhóm bán lẻ cũng diễn biến tích cực với CCM tăng kịch trần, bên cạnh các mã PSD, PET, SAS, DGW, AST, DHT, FRT, AGX đều ở chiều giá xanh. Các cổ phiếu thuộc ngành viễn thông và công nghệ thông tin cũng đồng loạt tăng giá.

Rổ VN30 có 17 mã tăng giá, 13 mã giảm giá. Tuy nhiên, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VRE, VNM, VCB, CTG, STB, ACB... giảm giá đã ảnh hưởng tiêu cực tới đà tăng chung của chỉ số.

Ngành thép ghi nhận HPG tăng 1,83%, NKG tăng 2,04%, HSG tăng 1,71%. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa, với sắc xanh, đỏ đan xen.

Nhìn chung, phiên sáng 15/9 ghi nhận tâm lý nhà đầu tư ổn định, dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu chứng khoán, bán lẻ và công nghệ, thép. Tuy nhiên, áp lực từ các mã vốn hóa lớn vẫn khiến VN-Index chưa bứt phá mạnh./.

