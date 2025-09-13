Thị trường giằng co ngắn hạn, chờ đợi động lực mới từ vĩ mô và chính sách

Thị trường chứng khoán đã trải qua một tuần giao dịch đầy thử thách, chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm. Tuy nhiên, sự xuất hiện của lực cầu giá thấp đã giúp chỉ số phục hồi mạnh mẽ.

Sức bật từ vùng hỗ trợ 1.600 điểm

Ông Phan Tấn Nhật, Trưởng nhóm Phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS), nhận định VN-Index trong tuần này tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.600 điểm. Thị trường đã có hai phiên phục hồi tốt ở vùng giá này với lực cầu giá thấp gia tăng và sự luân chuyển khá tốt trong các nhóm ngành. Đóng cửa, VN-Index tăng nhẹ 0,02% lên mức 1.667,26 điểm, qua đó giữ vững được hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.600 điểm.

Trong khi đó, rổ chỉ số VN30 lại cho thấy diễn biến tích cực hơn. Ông Nhật chỉ ra VN30 tăng điểm khá tốt với 1,08% và lên mức 1.865,45 điểm, hướng đến vùng giá đỉnh cũ quanh 1.880 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần nghiêng về xu hướng phục hồi với nhiều nhóm ngành có sự bứt phá đáng chú ý.

Đáng chú ý, ông Nhật cho biết dòng tiền đã có sự luân chuyển rõ rệt. Các nhóm ngành như xây dựng, vật liệu xây dựng, thủy sản, bán lẻ và bất động sản đã nổi bật và vượt trội hơn so với thị trường chung. Đây là những nhóm ngành được kỳ vọng sẽ định vị dòng tiền mới cho chu kỳ tăng trưởng vào giai đoạn cuối năm. Ngược lại, một số nhóm ngành khác như công nghệ, chứng khoán, khu công nghiệp và hóa chất vẫn chịu áp lực giảm điểm.

Về thanh khoản, thị trường ghi nhận sự sụt giảm trong tuần này với khối lượng giao dịch trung bình đạt 1,16 tỷ cổ phiếu/phiên, giảm mạnh so với mức trung bình 1,67 tỷ cổ phiếu/phiên trong tháng Tám. Theo báo cáo của SHS, điều này thể hiện thị trường đang có sự phân hóa sau giai đoạn giảm mạnh đồng thời xác nhận lực cầu giá thấp đã gia tăng tốt ở vùng giá 1.600 điểm của VN-Index. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng với giá trị 5.083 tỷ đồng trên sàn HoSE trong tuần.

"Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang tích lũy tích cực trong biên độ hẹp với vùng kháng cự quanh 1.670 điểm và vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm. VN-Index đang cải thiện xu hướng khi vượt lên lại kháng cự quanh 1.655 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần nhất. Trong khi VN30 khá tích cực, duy trì xu hướng tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.825 điểm và sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự 1.880-1.900 điểm, tương ứng vùng đỉnh giá tháng Tám và đầu tháng 9/2025," ông Nhật nhận định.

Kỳ vọng tăng trưởng trong dài hạn

Đánh giá về triển vọng tháng Chín và những yếu tố tác động đến thị trường chứng khoán, nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán SSI chỉ ra kinh tế Việt Nam tiếp tục cho thấy sự phục hồi ấn tượng trong tháng Tám với tăng trưởng đồng đều ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư.



Chính sách điều hành linh hoạt, kết hợp giữa nới lỏng tiền tệ, mở rộng tài khóa và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Dù lạm phát và biến động tỷ giá cần được theo dõi sát sao, song môi trường vĩ mô hiện tại vẫn rất hấp dẫn cho dòng vốn trung và dài hạn.

Cụ thể, “bức tranh” vĩ mô tháng Tám ghi nhận có nhiều điểm sáng nổi bật. Tín dụng tăng 20,19% so với cùng kỳ, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng cũng đặt ra những lo ngại cần theo dõi về áp lực lạm phát tiềm ẩn.

Bên cạnh đó, đầu tư công tăng 33% so với cùng kỳ, cho thấy sự đẩy mạnh của Chính phủ. Vốn FDI giải ngân tăng 8,8% (trong 8 tháng của năm)đồng thời vốn đăng ký tăng mạnh, dẫn đầu bởi lĩnh vực sản xuất và bất động sản. Điều này phản ánh niềm tin và cam kết mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng phát triển của Việt Nam.

Mặt khác, cầu nội địa duy trì ổn định với doanh thu bán lẻ tăng hơn 10%, được hỗ trợ bởi ngành du lịch với 1,6 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8 và tổng cộng 14 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm, góp phần duy trì động lực tăng trưởng kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) duy trì ở mức hơn 3%, thấp hơn mục tiêu 4–4,5% của Chính phủ, tạo dư địa quan trọng cho chính sách tiền tệ tiếp tục linh hoạt và hỗ trợ tăng trưởng.

Với nền tảng vĩ mô tích cực, nhóm phân tích của SSI nhận định thị trường chứng khoán đã bứt phá mạnh mẽ khi VN-Index tăng 32,8% tính từ đầu năm đến nay và ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ giữa năm 2020. Động lực chính đến từ dòng tiền cá nhân trong nước với thanh khoản giao dịch tăng vọt trên cả thị trường cơ sở và thị trường phái sinh.

Bước sang tháng Chín, thị trường chứng khoán được hỗ trợ bởi hai yếu tố kỳ vọng quan trọng là khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 17/9 và tiềm năng FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam vào đầu tháng Mười. Những sự kiện này có thể tạo cú hích tâm lý và thu hút dòng vốn mới.

Tuy nhiên, nhóm phân tích SSI cũng đưa ra cảnh báo về những rủi ro điều chỉnh gia tăng trong tháng 9. Cụ thể, VN-Index có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh gia tăng do mùa báo cáo lợi nhuận thấp điểm trong quý 3 và áp lực chốt lời thường thấy mang tính mùa vụ như trong 4 năm gần nhất, đặc biệt sau khi chỉ số đã tăng hơn 50% kể từ đáy tháng 4/2025.

Dù vậy, triển vọng dài hạn của thị trường vẫn được đánh giá cao. Nhóm chuyên gia SSI khẳng định nhịp giảm mạnh nếu xảy ra có thể mang lại cơ hội mua chiến lược trong xu hướng tăng dài hạn. Lý do cho sự lạc quan này bao gồm tỷ suất sinh lời của thị trường cổ phiếu hiện vượt trội so với lãi suất ngân hàng và lợi suất cho thuê bất động sản. Bên cạnh đó, triển vọng tăng trưởng kinh tế vĩ mô cũng như lợi nhuận doanh nghiệp cao trong giai đoạn 2025-2026, chính sách hỗ trợ của Chính phủ, cùng tiềm năng nâng hạng và cấu trúc thị trường ngày càng hoàn thiện là những yếu tố nền tảng vững chắc, hỗ trợ cho xu hướng tăng trưởng dài hạn của thị trường./.

