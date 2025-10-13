Thiên tai khốc liệt: Tăng cường nền tảng tri thức để tránh những khoản chi khổng lồ

Thiên tai dị thường đang ngày càng trở nên thường xuyên và có sức tàn phá khốc liệt hơn. Trong bối cảnh đó, giáo dục không chỉ là nền tảng của tri thức, mà còn là nền tảng của sự kiên cường trước thiên tai. Hãy đầu tư xây dựng khả năng chống chịu ngay từ bây giờ để bảo vệ cộng đồng và tránh phải chi những khoản tiền khổng lồ cho việc khắc phục hậu quả.

Đó là thông điệp tại Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai (13/10) với chủ đề “Đầu tư tăng cường khả năng chống chịu để giảm thiểu rủi ro thiên tai,” do Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tổ chức vào cuối chiều nay, tại Hà Nội.

Hành động hôm nay, kiến tạo ngày mai

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, nhấn mạnh chỉ trong vòng 2 tháng qua, 4 cơn bão đã liên tiếp đổ vào miền Bắc; những trận mưa cực lớn trút xuống gây ra những trận lũ lịch sử nhấn chìm nhà cửa, gây sói mòn đất đai, hoa màu, cuốn trôi tài sản.

Ngay tại thời điểm này, nhiều đồng bào tại các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ vẫn đang phải oằn mình gánh chịu những “vết thương lớn” từ ngập lụt, lũ chồng lũ, bão chồng bão. Nhìn những hình ảnh ấy thực sự xót xa và rất đau lòng.

“Nhưng chúng ta không chịu khuất phục. Lịch sử dân tộc đã dạy cho chúng ta bài học quý giá về sức mạnh của sự chủ động và tinh thần đoàn kết. Ngoài tinh thần tự thân vượt khó của chính quyền và người dân, trong những ngày gần đây, chúng ta còn đón nhận những nghĩa cử cao đẹp từ bạn bè quốc tế, từ những chuyến hàng cứu trợ kịp thời từ Nhật Bản, Australia và các quốc gia khác,” Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.

Ngay trong ngày 13/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Bắc Ninh.

Đây là đợt hàng cứu trợ quốc tế đầu tiên cho các địa phương của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai do cơn bão số 10 và 11 trong thời gian vừa qua. Ngay ngày mai, 14/10, những chuyến hàng sẽ đến tận tay người dân vùng lũ.

Việt Nam trân trọng và biết ơn sâu sắc những tấm lòng ấy, vì đó là minh chứng sống động nhất cho tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau.”

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại sự kiện.



“Ngay như tối nay, chúng ta không ngẫu nhiên tổ chức sự kiện quan trọng đại có tên ‘Mỗi ngày đều có ý nghĩa - Hành động hôm nay để kiến tạo khả năng chống chịu ngày mai’ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Hơn thế, đây là một tuyên ngôn mạnh mẽ, khẳng định giáo dục không chỉ là nền tảng của tri thức, mà còn là nền tảng của sự kiên cường trước thiên tai,” ông Hiệp nói.

Nâng cấp kiến thức, vững vàng trước thiên tai

Với tinh thần đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ sự quan tâm đặc biệt nhất đến những người đang nắm giữ “chìa khóa” của tương lai - đó là các bạn sinh viên Đại học Sư phạm, những nhà giáo tương lai của đất nước.

Ông Hiệp nêu dẫn chứng cho thấy tầm quan trọng của công tác giáo dục rằng một bài giảng nhỏ lồng ghép kiến thức về thiên tai, có thể cứu một mạng người. Một buổi ngoại khóa về kỹ năng sinh tồn có thể kiến tạo sự bình tĩnh trong cơn hoạn nạn; một câu chuyện ấm lòng về sự hồi sinh sau bão có thể thắp sáng tương lai.

Từ đó, ông nhấn mạnh các sinh viên là cầu nối sôi động nhất giữa tri thức hàn lâm và cuộc sống, giữa giảng đường hôm nay và cộng đồng ngày mai. “Tôi kêu gọi toàn thể sinh viên đại học sư phạm hãy sử dụng nhiệt huyết và trí tuệ của tuổi trẻ để ‘gieo trồng’ hạt giống của sự kiên cường vào trái tim thế hệ mai sau. Hãy viết nên câu chuyện về một Việt Nam chủ động, an toàn và bất khuất,” ông Hiệp nhấn mạnh.

Đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng lưu ý lễ mít tinh hôm nay không chỉ là dịp để nhìn lại, mà là một lời cam kết hành động mạnh mẽ rằng: Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, trao quyền tối đa cho giới trẻ thông qua giáo dục và kỹ năng ứng phó. Vì mỗi hành động nhỏ bé của một cá nhân hôm nay đều là viên gạch xây nên khả năng chống chịu vững chắc của cộng đồng ngày mai.

Các đại biểu và sinh viên dự Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về Quản lý thiên tai, tối 13/10.

Về phía quốc tế, ông Ziad Nabulsi - Quyền Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa sự sống và cái chết thường nằm ở kiến thức, nhận thức và kỹ năng, tất cả đều phụ thuộc vào việc giáo dục.

Vì thế, theo ông Ziad Nabulsi, đầu tư vào giáo dục là khoản đầu tư bền vững nhất mà Việt Nam và các quốc gia có thể thực hiện để chống lại biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Khi một trẻ em học cách ứng phó an toàn với nguy hiểm, kiến thức đó sẽ tồn tại suốt đời, và sẽ được nhân rộng cho các gia đình và cộng đồng.

Các bạn sinh viên hôm nay hoàn toàn có thể là những giáo viên tương lai của Việt Nam. “Khi tốt nghiệp, những bài học bạn dạy sẽ vượt xa sách giáo khoa. Bạn sẽ giúp trẻ em hiểu về rủi ro, bảo vệ bản thân và chăm sóc hành tinh này. Nếu mỗi giáo viên giúp mọi trẻ em học cách giữ an toàn trong bão, lụt hoặc nắng nóng, chúng ta sẽ xây dựng một thế hệ không chỉ có thông tin mà còn kiên cường,” ông Ziad Nabulsi nói.

Với tinh thần trên, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Văn Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cam kết nhà trường sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, ngày càng nâng cao hơn nữa trong thời gian tới./.

Tiếp nhận hàng viện trợ khẩn cấp của Nhật Bản cho người dân vùng lũ Chiều 13/10, tại sân bay Nội Bài, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp nhận hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.