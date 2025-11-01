Tình cảm của bà con kiều bào Thụy Sĩ hướng về đồng bào vùng bão lũ

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi) và số 11 (tên quốc tế là Matmo) gây ra tại Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ đã phát động các hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lụt.

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, bà Chu Thu Hằng, ngày 30/10 đã tiếp nhận khoản tiền quyên góp từ bà Dung Moser, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ và bà Anjuska Weil, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, với tổng số tiền là 7.000 franc (hơn 8.700 USD).

Bà Chu Thu Hằng gửi lời cám ơn sâu sắc tới Hội Hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam, các bạn bè Thụy Sĩ và Hội người Việt Nam và các cá nhân người Việt Nam tại Thụy Sĩ đã có nghĩa cử cao đẹp, kịp thời hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả nặng nề của bão lũ.

Theo Đại biện Chu Thu Hằng, dù ở xa quê hương nhưng tình cảm của cộng đồng và bạn bè Thụy Sĩ là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhân ái, là nguồn sức mạnh lớn lao động viên những người đã và đang gặp khó khăn do bão lũ trong nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ sẽ sớm chuyển số tiền trên về Ban cứu trợ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp người dân bị ảnh hưởng phần nào vơi bớt khó khăn.

Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Marija Weil và Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ Chu Thu Hằng. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ-Việt Nam Anjuska Marija Weil chia sẻ cá nhân bà rất quan tâm theo dõi tình hình ở Việt Nam và rất xúc động trước những hình ảnh người dân phải gồng mình trước thiên tai cũng như các thiệt hại do bão lũ gây ra ở Việt Nam. Do đó, dù nguồn quỹ không nhiều, tại Đại hội vừa qua, Hội đã quyết định dành 5.000 franc để hỗ trợ các địa phương Việt Nam bị lũ lụt tàn phá.

Trong khi đó, bà Ngọc Dung Moser, Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Thụy Sĩ, cho biết bà không thể yên lòng khi thấy các địa phương ở quê hương bị ảnh hưởng bởi bão lũ trong những ngày qua.

Bà chia sẻ: “Hình ảnh người dân Việt Nam gồng mình trong lũ khiến lòng tôi như thắt lại. Vì vậy, ngay khi nhận được thư kêu gọi của Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ, tôi cùng nhiều kiều bào khác đã lan tỏa thông tin. Có người quyên góp tiền, có người quyên góp hiện vật. Chúng tôi tin rằng giúp đỡ không chỉ là giúp trước mắt, mà đây còn là hành động để bà con tại Việt Nam thêm vững tin rằng họ không cô đơn. Tôi mong nước sẽ sớm rút đi ở các khu vực bị ảnh hưởng và tình người vẫn còn mãi.”

Hoạt động quyên góp lần này tiếp nối chuỗi các chương trình mà cộng đồng tại Thụy Sĩ đã duy trì trong nhiều năm qua, như ủng hộ đồng bào miền Trung trong các đợt lũ lụt, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bệnh, trao các khoản tiền hỗ trợ cho những trường hợp khó khăn ở Việt Nam...

Hiện nay, Hội người Việt Nam tại Thụy Sĩ tiếp tục kêu gọi cộng đồng đồng hành cùng đồng bào trong chặng đường phục hồi sau thiên tai. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, đều góp phần thắp lên hy vọng./.

