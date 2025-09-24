Tổng Bí thư: Đảng bộ các cơ quan Đảng TW khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” của Đảng

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đóng góp quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược

Sau khi nghe trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và một số ý kiến tham luận tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - tổ chức Đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đây cũng là một trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặt nền móng cho công tác trong giai đoạn 2025-2030.

Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội rất tích cực, khẩn trương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh mới được thành lập, các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn; đồng thời, trong Đảng bộ có thiết chế rất đặc thù, đặc biệt của hệ thống chính trị (cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, cơ quan tư pháp, lý luận, đào tạo, báo, tạp chí, xuất bản), các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bày tỏ sự nhất trí cao với những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, tình hình trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng đạt được những thành tựu mới; đang hướng đến hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, tạo nền tảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Tổng Bí thư khẳng định mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương.

Kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò quan trọng, nòng cốt, gương mẫu, đi đầu của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nâng cao uy tín, vị thế, sức mạnh của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chế độ ta.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế để bổ sung, hoàn thiện các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ này.

Tổng Bí thư chỉ rõ chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để đạt được khát vọng lớn lao đó, hơn bao giờ hết Đảng ta phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện.

Các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược,” trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

3 yêu cầu và 4 định hướng công tác trọng tâm

Tổng Bí thư đề nghị cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu, phải bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi mặt công tác.

Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Các ban, cơ quan của Đảng phải tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thiết lập cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan, tạo thành một khối thống nhất, một “bộ tổng tham mưu chiến lược” gắn kết chặt chẽ giữa: Tham mưu - tổ chức - kiểm tra - nội chính - chính sách, chiến lược - tuyên giáo, dân vận - lý luận, tuyên truyền... Tất cả vì một mục tiêu chung, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, để nhân dân thực sự là gốc rễ, là nền tảng vững chắc của Đảng theo đúng lời Bác Hồ đã dạy “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.”

Về 4 định hướng công tác trọng tâm, Tổng Bí thư nêu rõ Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược; phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn với định hướng chính sách…

Trước mắt, tập trung nghiên cứu tham mưu, hoàn thiện và triển khai những vấn đề cốt lõi được Đại hội XIV của Đảng quyết định, bảo đảm thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu lớn của đất nước là: giữ vững ổn định - phát triển nhanh và bền vững - nâng cao đời sống nhân dân.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung các phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ, trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, biến chủ trương, nghị quyết của Đảng thành hành động thiết thực, kết quả cụ thể; tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm quản trị Đảng hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo hàng đầu đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ phải xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng; phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

“Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động,” bảo đảm không có “vùng tối,” không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý, đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng; cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng và của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước.

Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương, tương xứng với trọng trách của từng cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương phải quán triệt và nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của mình.

“Phải thấy rõ vinh dự được làm việc trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, đồng thời phải thấy được trách nhiệm rất nặng nề; từ đó không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác; đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong lời nói và việc làm; luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, không bảo thủ, trì trệ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết,” Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc cần nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thu hút cán bộ giỏi; các cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý, cống hiến lâu dài cho Đảng, cho đất nước.

Với thành tích đáng tự hào mà Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và khát vọng cống hiến, Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” của Đảng, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước./.

