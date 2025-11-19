TP Hồ Chí Minh: Phát hiện kho hàng trên 100 tấn vải cuộn không rõ nguồn gốc

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát hiện một kho hàng chứa trên 100 tấn vải cuộn không rõ nguồn gốc thuộc quản lý của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh Vina, tại xã Xuân Thới Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) trong buổi kiểm tra chuyên ngành mới đây, cho thấy dấu hiệu kinh doanh hàng hóa trôi nổi với giá trị lớn diễn biến phức tạp.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện địa điểm này chứa hàng nghìn cuộn vải thun, vải dệt kim, vải dệt các loại, tuy nhiên, doanh nghiệp không đăng ký thông báo địa điểm kinh doanh theo quy định.

Đáng chú ý, toàn bộ số vải hơn 5.400 cuộn, nặng trên 105 tấn đều không có bất kỳ thông tin về nhãn hiệu, mã hàng, nơi sản xuất hay xuất xứ, được đóng trong các bao, kiện ngổn ngang, đa dạng chủng loại, màu sắc và kích cỡ, không đồng nhất. Giá trị lô hàng được ước tính trên 1,2 tỷ đồng.

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Đỗ Thúy Vân, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh Vina thừa nhận toàn bộ số hàng hóa nói trên được thu mua trôi nổi ngoài thị trường, không có hóa đơn chứng từ với mục đích bán lại để thu lợi.

Từ những dấu hiệu bất minh về nguồn gốc hàng hóa và hành vi kinh doanh tại địa điểm chưa đăng ký, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành niêm phong toàn bộ kho hàng để tiếp tục xác minh làm rõ.

Sau quá trình xác minh, Đoàn kiểm tra Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường kết luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh Vina đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm như kinh doanh tại địa điểm không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; bày bán hàng hóa thuộc diện phải có dấu hợp quy nhưng không gắn dấu hợp quy theo quy định.

Với loạt vi phạm trên, doanh nghiệp bị xử phạt tổng số tiền 116 triệu đồng. Đến nay, công ty đã chấp hành đầy đủ việc nộp phạt theo quyết định xử lý của cơ quan chức năng.

Hàng loạt vụ việc phát hiện xử lý hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, được mua bán trôi nổi, không hóa đơn chứng từ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua cho thấy tính chất phức tạp và ngày càng gia tăng của hoạt động kinh doanh không tuân thủ quy định pháp luật.

Lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục ra quân, tăng cường kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý những cá nhân, đơn vi vi phạm, đảm bảo hoạt động thị trường lành mạnh trong cao điểm kinh doanh cuối năm./.

