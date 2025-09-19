Triều Tiên phát triển UAV tấn công chiến thuật ứng dụng AI

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 18/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát cuộc thử nghiệm và giám sát hiệu suất của thiết bị bay không người lái tấn công chiến thuật do một viện và doanh nghiệp thuộc Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái của nước này phát triển và sản xuất.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA, cho biết ông Kim Jong Un đã xem xét hiệu suất và khả năng ứng dụng trong chiến đấu của thiết bị bay không người lái trinh sát chiến lược và chiến thuật, cũng như thiết bị bay không người lái đa năng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và nâng cao khả năng hoạt động của dòng máy bay này.

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên nêu rõ việc nâng cao năng lực AI và hoạt động của hệ thống vũ khí cũng như thiết bị bay không người lái nên là ưu tiên hàng đầu trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này, đồng thời nhấn mạnh thiết bị bay không người lái đã nổi lên như một tài sản quân sự quan trọng trong chiến tranh hiện đại.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm trên đã xác nhận hiệu quả của thiết bị bay không người lái tấn công chiến thuật dòng Kumsong trong chiến đấu, cùng với khả năng của thiết bị bay không người lái trinh sát chiến lược.

Đây là lần đầu tiên thiết bị bay không người lái tấn công chiến thuật dòng Kumsong được truyền thông nhà nước Triều Tiên công khai đưa tin.

Hồi tháng 3 năm nay, Triều Tiên đã thử nghiệm hiệu suất của thiết bị bay không người lái tấn công cảm tử được trang bị công nghệ AI./.

