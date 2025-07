Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp đối phó với lũ lụt tại 5 tỉnh

Theo Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, ngày 3/7, Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán nước này đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp mức IV do lũ lụt tại 5 tỉnh.



Các biện pháp được áp dụng tại Liêu Ninh, Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thanh Hải, với dự báo mưa lớn kéo dài từ ngày 3-6/7. Một số khu vực của Liêu Ninh, khu vực phía Đông của vùng Tây Bắc Trung Quốc, phía Tây của Bồn địa Tứ Xuyên và tỉnh Vân Nam có thể hứng chịu mưa to đến rất to trong thời gian này. Một số khu vực tại Tứ Xuyên và Vân Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiên tai gia tăng do mưa lớn kéo dài.

Một quan chức của Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp cho biết cần chú trọng các biện pháp phòng chống và ứng phó tại những điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và lở đất.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác quản lý trong mùa lũ đối với các hồ chứa nhỏ và vừa, kiểm soát ngập lụt tại các sông nhỏ và vừa, cũng như tình trạng úng ngập tại các vùng đô thị và nông thôn.



Hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc gồm 4 cấp, trong đó cấp I tương ứng với mức ứng phó cao nhất./.

