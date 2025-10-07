Tỷ giá ngày 7/10: Giá hai đồng ngoại tệ USD và nhân dân tệ giảm nhẹ

Tỷ giá ngày 7/10 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đồng USD và nhân dân tệ (NDT) được các ngân hàng điều chỉnh giảm nhẹ.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ngày 7/10 ở mức 25.141 VND/USD, giảm 5 đồng so với sáng 6/10.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần ngày 7/10 là 26.398 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.884 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 23.939-26.353 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại vào lúc 8 giờ 35 sáng 7/10, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.178-26.398 VND/USD (mua vào-bán ra), giảm 5 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 6/10.

Còn tại BIDV, tỷ giá USD giảm 23 đồng chiều mua vào và giảm 5 đồng chiều bán ra, hiện là 26.180-26.398 VND/USD (mua vào-bán ra).

Với đồng nhân dân tệ, tỷ giá ngoại tệ này tại BIDV giảm 5 đồng ở chiều mua vào và giảm 2 đồng chiều bán ra, niêm yết mức 3.655-3.752 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, Vietcombank giữ nguyên giá giao dịch như sáng hôm qua ở mức 3.646-3.763 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

