UBCK khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng cường hợp tác qua nền tảng công nghệ

“Tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực và hợp tác xuyên biên giới trong giám sát và thực thi” là một trong những nội dung chính tại chương trình Hội nghị tiểu ban khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APRC) thuộc Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) năm 2025.

Ngày 19/2, tại Quảng Nam, Hội nghị đã chính thức diễn ra với các phiên họp chuyên môn. Đây là các cuộc họp dành riêng cho các thành viên APRC để thảo luận tình hình hiện tại, những thách thức, xu hướng tương lai, các giải pháp nhằm tăng cường giám sát theo quy định và cải thiện hiệu quả giám sát, thực thi trên thị trường tài chính.

Việt Nam đăng cai tổ Hội nghị Tiểu ban Khu vực châu Á-Thái Bình Dương Hội nghị APRC năm 2025 sẽ có sự tham dự của Tổng thư ký IOSCO, lãnh đạo cấp cao của cơ quan quản lý thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của các nước là thành viên APRC.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải chủ trì khai mạc và điều hành phiên họp chuyên môn về thanh tra, cưỡng chế thực thi trên thị trường chứng khoán. Tham dự các phiên họp có ông Rodrigo Buenaventura, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế các Uỷ ban Chứng khoán (IOSCO) và chuyên gia đến từ cơ quan quản lý của các nước thành viên và quan sát viên của APRC-IOSCO.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải chủ trì khai mạc và điều hành phiên họp chuyên môn. (Ảnh: Vietnam+)

Tại đây, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải cho biết bảo vệ các nhà đầu tư và đảm bảo hoạt động thị trường hiệu quả trước các mối đe dọa mạng đã trở thành ưu tiên hàng đầu của IOSCO và Ủy ban khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APRC).

Thời gian qua, Tổ chức Quốc tế các Uỷ ban Chứng khoán đã tích cực hợp tác với các tổ chức Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Hội đồng Ổn định Tài chính (FSB) và Ủy ban Thanh toán và Cơ sở hạ tầng Thị trường (CPMI) để đưa ra cảnh báo, tiến hành nghiên cứu, công bố báo cáo và thành lập các lực lượng đặc nhiệm để giải quyết các vấn đề quan trọng có thể tác động đến thị trường tài chính-chứng khoán.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải, dưới sự tác động của khoa học và công nghệ, thị trường tài chính của khu vực và toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ. Song, những tiến bộ công nghệ đang đặt ra những rủi ro và thách thức chưa từng có đối với thị trường tài chính. Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, các công cụ tài chính mới, tài sản ảo, tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội đã khiến tội phạm tài chính dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với số đông các nhà đầu tư để thực hiện các hành vi phạm tội. Tội phạm kinh tế, từ gian lận và chiếm đoạt tài sản đến thao túng thị trường và rửa tiền, đang trở nên phổ biến và nghiêm trọng, tác động đến thị trường tài chính trên toàn thế giới.

Theo đó, Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải cho rằng tiến bộ công nghệ cũng đẩy nhanh quá trình hội nhập của các thị trường quốc gia vào hệ thống tài chính toàn cầu. Các cơ quan quản lý phải thích ứng, sử dụng các công cụ mới, giám sát các phương pháp và có tư duy thay đổi để có thể đạt được mục tiêu của mình. Các giao dịch tức thời, xuyên biên giới và ẩn danh đang trở nên phổ biến.

Các chuyên gia đã thảo luận về cách tiếp cận khu vực để hợp tác trên nền tảng công nghệ và những đóng góp cho các sáng kiến chống lừa đảo toàn cầu, ứng dụng công nghệ trong cưỡng chế thực thi. (Ảnh: Vietnam+)

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Bùi Hoàng Hải, phiên họp chuyên môn về thanh tra, cưỡng chế thực thi trên thị trường chứng khoán đã diễn khẩn trương, hiệu quả.

Các chuyên gia đã thảo luận về cách tiếp cận khu vực để hợp tác trên nền tảng công nghệ và những đóng góp cho các sáng kiến chống lừa đảo toàn cầu, ứng dụng công nghệ trong cưỡng chế thực thi. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ các ưu tiên và xu hướng thực thi trong khu vực đồng thời thảo luận những khoảng trống, thách thức và những cải tiến tiềm năng trong khung pháp lý cho thanh tra, cưỡng chế thực thi.

Bên cạnh đó, phiên họp các nhà quản lý về công tác giám sát thị trường chứng khoán do ông Vũ Chí Dũng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều hành cũng được các thành viên quan tâm, thảo luận với nhiều nội dung. Tại đây, các thành viên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm về các phương pháp giám sát đối với Lưu trữ an toàn tài sản ảo-VSAP (kiểm tra tại chỗ và giám sát ngoại vi của VASP) cũng như xác định các vấn đề đảm bảo an ninh và các biện pháp thực hành tốt nhất cho VASP, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động giám sát.

Trước đó, IOSCO đã ban hành các tuyên bố về rủi ro tội phạm mạng để giúp các cơ quan thành viên giải quyết thách thức này vào năm 2023,. Sau đó, vào tháng 11/2024, IOSCO cũng đã công bố lộ trình mới để tăng cường bảo vệ nhà đầu tư trực tuyến. Hiện, APRC đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương về công nghệ tài chính, tài chính bền vững, phòng chống gian lận và các mối đe dọa trực tuyến./.