Xung đột Hamas-Israel: Các nước tiếp tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước

Israel trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng với cảnh báo nhiệt độ lên tới 45 độ C tại sa mạc Arava và 42 độ C ở thung lũng Beit She’an, một số khu vực có khả năng tăng lên 45 độ C vào cuối tuần này.