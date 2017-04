Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May dường như có nhiều khả năng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn, diễn ra vào ngày 8/6 tới. Kết quả thăm dò mới nhất, vừa được công bố ngày 22/4, cho thấy tỉ lệ ủng hộ Đảng Bảo thủ hiện ở mức 50%, vượt xa so với các đảng đối thủ khác và ở mức cao nhất kể từ năm 1991.Theo kết quả các cuộc thăm dò do tổ chức Opinium, ComRes và YouGov tiến hành, tỉ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ đang ở mức từ 45-50%, gần gấp đôi so với các đảng phái khác. Tỉ lệ ủng hộ Công đảng là 26%, còn đảng UKIP, lực lượng chính dẫn dắt nước Anh trong cuộc bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), chỉ là 9%, trong khi số người ủng hộ đảng Dân chủ Tự do đạt mức 11%.Ngoài ra, kết quả hai cuộc thăm dò khác cho thấy đảng Bảo thủ cũng giành lợi thế tại Scotland trước đảng Quốc gia Scotland (SNP) vốn đang đòi tổ chức trưng cầu dân ý về việc Scotland tách khỏi Vương quốc Anh trước khi Anh rời EU.Theo phân tích của tạp chí Times, đảng Bảo thủ có thể giành được tới 12 ghế của Scotland trong Quốc hội Anh so với chỉ có 1 ghế như nhiệm kỳ hiện nay. Trong khi đó, Công đảng có nguy cơ bị gạt khỏi Scotland, từng là thành lũy chính trị của đảng này. Trong số 59 ghế của Scotland tại Quốc hội Anh, hiện SNP nắm 54 ghế.Hiện các chính đảng ở Anh đã bắt đầu đẩy mạnh cuộc vận động tranh cử. Theo giới phân tích, quyết định tiến hành tổng tuyển cử sớm là bước tính toán khôn ngoan của Thủ tướng May, giúp cho tiến trình đàm phán Brexit diễn ra suôn sẻ, đồng thời củng cố quyền lực của mình trên chính trường Anh./.