Morata chính thức gia nhập Chelsea. (Nguồn: Getty Images)

Chỉ hai ngày sau khi đưa ra thông báo, Chelsea đã chính thức chiêu mộ thành công "bom tấn" Alvaro Morata từ câu lạc bộ Real Madrid.Chân sút 24 tuổi này sẽ thi đấu cho nhà đương kim vô địch Premier League theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, cùng mức lương 155 nghìn bảng/tuần.Phí chuyển nhượng không được Chelsea tiết lộ song theo giới truyền thông, The Blues đã phải trả cho đội bóng Hoàng gia số tiền lên đến 70 triệu bảng.Với mức phí này, Alvaro Morata đã chính thức vượt qua Fernando Torres (50 triệu bảng), để trở thành chân sút đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea.Chia sẻ trên trang chủ của Chelsea, Alvaro nói: "Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Được trở thành một phần của câu lạc bộ khiến tôi có cảm xúc đặc biệt. Tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt ở đây, ghi nhiều bàn thắng và giành được nhiều danh hiệu nhất có thể."Alvaro Morata là tân binh thứ tư cập bến Chelsea trong kỳ chuyển nhưởng mùa Hè này, sau Willy Caballero (chuyển nhượng tự do), Antonio Rudiger từ AS Roma (30 triệu bảng), và Tiemoue Bakayoko từ Monaco (34 triệu bảng)./.