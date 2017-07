Các thành viên SDF, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn, tuần tra tại Hazima, ngoại ô phía bắc Raqqa ngày 6/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một quan chức chính quyền khu tự trị của người Kurd ở miền Bắc Syria cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử tại các hội đồng bầu cử ở địa phương và khu vực vào tháng 9, 11/2017 và tháng 1/2018.Các nhóm người Kurd và đồng minh của họ kiểm soát những vùng đất lớn bao trùm miền Bắc Syria thuộc các khu vực do(SDF) được Mỹ hậu thuẫn.Đây là một liên minh do nhóm dân quân Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) đứng đầu và là một đồng minh quan trọng trong liên quân quốc tế chống IS.Trước đó, theo Tân Hoa xã, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết SDF đã giành quyền kiểm soát hơn 42.000 km2 tại Syria.SDF đã mở rộng phạm vi kiểm soát tại một số khu vực phía Bắc Syria sau các cuộc giao tranh với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Thắng lợi đáng kể của SDF là ở thành phố Raqqa miền Bắc Syria, thành trì chính của IS tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, SOHR nhấn mạnh rằng bất chấp bước tiến của SDF, chiến sự vẫn chưa diễn ra tại khu vực trung tâm của Raqqa.SOHR cũng lưu ý rằng cuộc chiến tại Raqqa không dễ dàng do các cuộc phản công của IS nhằm vào SDF./.