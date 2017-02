Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: TASS)

Leo thang căng thẳng tại Donbass là do Chính phủ Ukraine vi phạm nghiêm trọng các thỏa thuận Minsk và cho thấy Ukraine không mong muốn giải quyết cuộc khủng hoảng bằng biện pháp hòa bình.Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố như trên trong cuộc trả lởi phỏng vấn tờ Izvestia (Tin tức) của Nga ngày 10/2.Ông Lavrov nhấn mạnh chính các lực lượng dân tộc cực đoan trong chính quyền Ukraine đã làm gia tăng căng thẳng dọc toàn bộ giới tuyến giữa hai bên xung đột tại Donbass và điều này đã được Ủy ban giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận.Ngoại trưởng Nga nêu rõ nếu chính quyền Ukraine thực sự mong muốn giải quyết cuộc xung đột thì chỉ có một con đường là ngay lập tức chấm dứt khiêu khích vũ trang, tuân thủ các thỏa thuận về ngừng bắn và thực hiện tất cả các điều khoản trong thỏa thuận Minsk trong đó có việc thông qua đạo luật về qui chế đặc biệt và tổ chức bầu cử cho Donbass cũng như tiến hành cải cách hiến pháp.Ông Lavrov khẳng định Nga vẫn duy trì tiếp xúc với các đối tác phương Tây, trong đó có các nước Bộ tứ Normandy về Ukraine (Nga, Đức,Pháp và Ukraine) cũng như Mỹ để thúc đẩy giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. Theo ông, các cuộc tiếp xúc này cho thấy dù có những quan điểm khác nhau về vấn đề Ukraine, song các nước đều nhất trí cho rằng cần thiết lập đối thoại giữa các bên xung đột ở Ukraine để giải quyết cuộc xung đột.Trong khi đó, Đại diện thường trực Nga tại OSCE Alexander Lukashevich tuyên bố Nga hoan nghênh việc khôi phục các cơ sở hạ tầng quan trọng tại Donbass với sự hỗ trợ của Trung tâm hỗn hợp điều phối và giám sát lệnh ngừng bắn và Ủy ban giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine và kêu gọi thiết lập các khu vực an toàn xung quanh các cơ sở này. Theo ông Lukasevich, điều này sẽ giúp tránh các thảm họa nhân đạo lớn tại khu vực./.