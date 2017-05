Ảnh minh họa. (Nguồn: thelocal.fr)

Cảnh sát chống khủng bố Pháp ngày 2/5 đã bắt giữ 4 người đàn ông và 1 phụ nữ, đồng thời thu giữ một số vũ khí trong các cuộc đột kích diễn ra chỉ vài ngày trước thềm vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.Một nguồn tin tư pháp cho hay cảnh sát đã thẩm vấn các đối tượng trên tiếp sau một chiến dịch chống khủng bố ở thị trấn miền Bắc Rouen và hai khu vực khác của Pháp.Trong một cuộc khám xét gần Rouen, cảnh sát thu giữ 4 khẩu súng. Số vũ khí này thuộc sở hữu hợp pháp của một người đàn ông thân cận với một trong số các nghi can trên.Chiến dịch này là một phần của cuộc điều tra sơ bộ được tiến hành tại Paris về khả năng các hành động khủng bố đang được lên kế hoạch.Cũng theo nguồn tin, một số nghi can đã liên lạc với nhau trên mạng xã hội, trong đó có những tin nhắn khiến nhà chức trách tình nghi họ đang lên kế hoạch thực hiện các hành vi bạo lực.Trong hai năm qua, Pháp đã hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris và những nơi khác khiến hơn 230 người thiệt mạng.Hiện an ninh đã được thắt chặt trên cả nước trong bối cảnh chuẩn bị diễn ra vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào ngày 7/5 tới.Mới đây cũng đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát tại đại lộ Champs Elysses ở thủ đô Paris, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng và 2 người bị thương. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận gây ra vụ tấn công này./.