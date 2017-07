Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại phiên họp Thượng viện ở thủ đô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 23/7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron giảm 10 điểm so với tháng trước, xuống còn 54%, trong thời điểm ông Macron đang từng bước khẳng định hình ảnh mới của nước Pháp trên trường quốc tế sau ba tháng cầm quyền được cho là "đầy thuận lợi."Theo kết quả cuộc thăm dò do viện Ifop thực hiện từ ngày 17-22/7 cho tờ Journal du Dimanche (Báo Chủ Nhật), tỷ lệ người dân Pháp hài lòng với kết quả lãnh đạo đất nước của vị tân Tổng thống Macron đã giảm 10 điểm, từ 64% trong tháng Sáu xuống còn 54%.Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Edouard Philippe cũng giảm 8 điểm xuống còn 56 %.Trong bối cảnh Pháp đang thực hiện thắt chặt chi tiêu, chính quyền của ông Macron trước đó đã cắt giảm ngân sách quốc phòng năm 2017 nhằm đảm bảo cam kết giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo mức trần của Liên minh châu Âu (EU).Kế hoạch cho thấy quyết tâm thực hiện cam kết ổn định tình hình tài chính trong nước của Tổng thống Macron. Tuy nhiên, kế hoạch trên đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phe đối lập và truyền thông Pháp.Trước đó, ngày 19/7, sau những bất đồng với nhà lãnh đạo Pháp về vấn đề cắt giảm ngân sách quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang của nước này, Tướng Pierre de Villiers đã bất ngờ từ chức.Trong một tuyên bố, ông Villiers nêu rõ trong tình hình hiện tại, ông tự thấy bản thân "không thể đảm bảo một lực lượng quốc phòng vững mạnh có thể bảo vệ nước Pháp và người dân Pháp cũng như giữ vững những mục tiêu quốc gia." Với lý do đó, ông đã gửi đơn từ chức tới Tổng thống Macron và đã được chấp nhận.Trong khi đó, sau cuộc họp kín kéo dài hai ngày của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN) nhằm đánh giá thất bại trong chiến dịch tranh cử tổng thống vừa qua, ngày 22/7, bà Marine Le Pen tiếp tục khẳng định quan điểm chống EU và đưa nước Pháp rời khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).Trong một tuyên bố sau cuộc họp, đảng FN nêu rõ những người tham dự cuộc họp đã nhất trí tái khẳng định trách nhiệm của mình với chủ quyền quốc gia, đồng thời khẳng định mạnh mẽ quan điểm chống EU./.