Cần Thơ: Kiểm tra quán bar, karaoke, phát hiện 16 người dương tính với ma túy

Ngày 12/10, Công an thành phố Cần Thơ đã đồng loạt kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh bar, beer club và karaoke trên địa bàn, qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm trong hoạt động kinh doanh và 16 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Khoảng hơn 0 giờ cùng ngày, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ chia thành nhiều mũi, đồng loạt kiểm tra đột xuất 3 cơ sở.

Các cơ sở bị kiểm tra bao gồm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ INU (kinh doanh quán bar), Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ IVY (bảng hiệu Cáo & Cừu Beer Club), cùng nằm trên địa bàn phường Cái Khế và cơ sở Karaoke Hollywood cùng Boss Beer tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an đã phát hiện nhiều sai phạm của các cơ sở này như chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh bản chính; tổ chức các hình thức vui chơi ngoài khoảng thời gian cho phép (từ 8 giờ đến 24 giờ); kinh doanh hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ và cho khách sử dụng shisha, "bóng cười."

Đáng chú ý, qua kiểm tra ma túy nhanh tổng cộng hơn 335 khách và nhân viên tại các cơ sở, lực lượng chức năng đã phát hiện 16 trường hợp dương tính.

Cơ quan Công an đã lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan như bình chứa khí N2O, dụng cụ pha chế, sử dụng shisha, rượu ngoại…

Riêng tại điểm kinh doanh Boss Beer, cơ quan chức năng còn phát hiện, thu giữ một túi nilon bên trong có chứa chất nghi là ma túy cùng 2 dao bấm.

Hiện, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành sàng lọc, làm việc với các đối tượng liên quan để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

