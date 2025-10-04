Cảnh báo sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn đầu phường Hà Giang 1

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 những ngày qua đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị sạt lở, trong đó nghiêm trọng nhất là tuyến Quốc lộ 2.

Đây là tuyến tuyến giao thông huyết mạch nối từ Hà Nội lên, đoạn từ Km295+995 đến Km296+200, khu vực đầu phường Hà Giang 1, cửa ngõ nối trung tâm của 2 phường Hà Giang với các xã vùng cao phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang.

Dọc bờ sông Lô, từng mảng đất lớn bị cuốn trôi, tạo thành hàm ếch sâu hoắm. Nhiều đoạn taluy âm đã bị sạt xuống lòng sông, có nơi xói lở ăn sát tới mép đường, đe dọa trực tiếp an toàn giao thông.

Theo Ban Quản lý vốn dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang - đơn vị chủ đầu tư tuyến đường, đoạn sạt lở kéo dài hàng chục mét; phía taluy dương, khối lượng đất đá lớn đã nứt nẻ, có nguy cơ sạt tiếp nếu mưa lớn kéo dài hoặc cơn bão số 11 sắp tới gây ảnh hưởng.

Tuyến Quốc lộ 2 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ Hà Nội lên phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang. Nếu sạt lở tiếp tục lan rộng, việc lưu thông trên tuyến sẽ vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Trong trường hợp khẩn cấp, các phương tiện chỉ có thể đi vòng qua tuyến đường giao thông dọc bờ Đông sông Lô, từ khu vực xã Vị Xuyên qua Linh Hồ, Phú Linh để ra phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.

Ngày 4/10, Ban Quản lý vốn dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức kiểm tra hiện trường, đánh giá mức độ sạt lở.

Đại diện Ban Quản lý vốn dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang cho biết bước đầu xác định nguyên nhân chính là do mưa lớn kéo dài khiến nền đất bão hòa nước, kết hợp dòng chảy sông Lô dâng cao làm xói lở mạnh chân taluy âm.

Đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương thi công khắc phục khẩn cấp, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, không để tuyến huyết mạch này tiếp tục bị chia cắt.

Các lực lượng chức năng đã bố trí cảnh báo, trực gác tại khu vực sạt lở để hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Đồng thời, khuyến cáo người dân, lái xe cần chú ý quan sát, giảm tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường này, đặc biệt trong những ngày mưa lớn./.

