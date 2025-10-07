Cao Bằng ra lệnh cấm tuyệt đối việc di chuyển bằng bè, mảng trong vùng lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến cực kỳ phức tạp và nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngày 7/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ đạo khẩn, nghiêm cấm tuyệt đối mọi hoạt động tự ý di chuyển bằng phương tiện bè, mảng trong vùng ngập lụt.

Theo công văn chỉ đạo, hiện nay, mực nước tại nhiều địa phương trong tỉnh đang dâng cao, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn chết người và thiệt hại lớn về tài sản. Đáng lo ngại, hiện vẫn có nhiều phương tiện như tàu, bè, xuồng cá nhân, mảng tự chế liều lĩnh lưu thông trong vùng lũ, bất chấp cảnh báo nguy hiểm. Hành vi này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng người điều khiển mà còn gây cản trở nghiêm trọng cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: không cho phép người không có nhiệm vụ hoặc không thuộc lực lượng chức năng được điều động đi vào vùng ngập lụt bằng bất kỳ phương tiện nào, trừ hai trường hợp là người thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và đối tượng đang được cứu hộ, cứu nạn. Mọi trường hợp vi phạm phải được kiên quyết xử lý, đình chỉ ngay để giữ nghiêm kỷ luật trong ứng phó thiên tai.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm chủ động bố trí phương tiện chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, đồng thời phối hợp kiểm soát, tuần tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm lệnh cấm.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai lệnh cấm tại địa phương, tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức như loa phát thanh, thông báo cộng đồng, tin nhắn... để người dân nắm rõ và chấp hành. Việc sử dụng phương tiện dân sinh phục vụ sơ tán, cứu trợ phải tuân theo phương án đã được phê duyệt, đảm bảo người điều khiển có kinh nghiệm và được trang bị đầy đủ thiết bị an toàn.

Thủ trưởng các đơn vị và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tai nạn, thiệt hại do không thực hiện nghiêm túc hoặc chậm trễ trong việc triển khai công văn này.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị, các lực lượng chức năng và người dân tuyệt đối tuân thủ, khẩn trương tổ chức thực hiện để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong bối cảnh thiên tai đang diễn biến phức tạp./.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân trong bão lũ Do mưa lũ kéo dài trên diện rộng và các thủy điện thường xuyên xả lũ, một số địa bàn trọng điểm của tỉnh Cao Bằng đã bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.