“Chạy vì trái tim 2025”: Hành trình 11 năm tiếp nối nhịp sống cho trẻ em nghèo

Sáng ngày 28/8, tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức giải chạy từ thiện “Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim 2025” tổ chức họp báo cônh bố sự kiện. Giải chạy đánh dấu hành trình lần thứ 11 do Gamuda Land Việt Nam tổ chức.

Với thông điệp “Cùng em trọn nhịp yêu thương”, chương trình hướng đến mục tiêu gây quỹ 5 tỷ đồng, tương đương 140 ca phẫu thuật tim cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp Việt Nam. Sự kiện không chỉ thu hút sự tham gia của hàng nghìn người chạy mà còn là cơ hội để cộng đồng chung tay viết tiếp những câu chuyện cứu người.

Tại buổi họp báo, Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Quyền Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam, nhấn mạnh: “Mỗi năm, qua từng bước chạy, chúng tôi lại được chứng kiến những điều kỳ diệu. Gamuda Land tự hào đồng hành cùng hàng ngàn trái tim nhân ái, cùng gieo mầm hy vọng và viết tiếp tương lai cho những em nhỏ cần được cứu sống”.

Bà Nguyễn Thị Vân Khanh, Quyền Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation, cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành bền bỉ của Gamuda Land: “Sự hỗ trợ này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tinh thần cho gia đình các em, mà còn mang đến niềm tin về một cuộc sống ổn định và trọn vẹn hơn”.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, “Chạy Vì Trái Tim” đã quyên góp được hơn 46 tỷ đồng và hỗ trợ 1.716 ca phẫu thuật tim thành công. Năm 2025, ban tổ chức kỳ vọng thu hút hơn 5.000 người tham gia trực tiếp tại sự kiện chính thức sẽ diễn ra vào ngày 28/09/2025.

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Không dừng lại ở một giải chạy thể thao thông thường, “Chạy Vì Trái Tim” thực sự là hành trình của sự sẻ chia, nơi mỗi bước chân là một nhịp đập hy vọng được trao đi. Đằng sau những con số ấn tượng là hàng nghìn mảnh đời được hồi sinh, những nụ cười được nối dài và những giấc mơ được chắp cánh. Giải chạy còn cho thấy sức mạnh kết nối cộng đồng trong việc chung tay vì một tương lai khỏe mạnh hơn cho trẻ em Việt Nam./.

Giải chạy từ thiện “Run For The Heart – Chạy Vì Trái Tim 2025”, đánh dấu hành trình lần thứ 11 do Gamuda Land Việt Nam phối hợp cùng Nhịp Tim Việt Nam và Vết Sẹo Cuộc Đời tổ chức. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)